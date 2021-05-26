这所高校适不适合我？从这8个维度去了解！

高校信息繁杂，如何多维度深入了解？

选择院校是高考志愿填报的一项关键工作，一所院校适不适合高考学子，不仅影响到学生大学期间专业领域的学习，更是关系到其深造、就业、人脉、未来发展……等诸多方面。

综合排名、认可度、影响力……除了这些，选高校还应该看哪些方面？

院校专业实力、王牌专业、专业领域……诸多信息去哪里查询收集？

高校信息繁杂，如何多维度深入了解？

今天，就教你怎样从８个方面去深入了解一所院校！

1、综合情况

了解一所学校可以先通过浏览院校官网官微，对学校层次类型、学校隶属、历史沿革、地理位置、校园环境、软硬件设施等方面的信息有一个基本的了解，再根据自身的需求与实际情况进行筛选与划分。

考考提示：许多高校在招生季会有系列线上/线下宣讲，可关注高校官网官微动态及时参与。后续，南方青春高考季也会邀请省内外多所高校前来宣讲，密切关注“广东考试”信息推送哦！

2、培养模式

有的大学，采取“本硕连读”/“本硕博连读”这样一体化的培养模式，有利于学生专业领域能力的培养；

有的大学，注重通识教育，采用大类招生，后期再根据学生兴趣、性格天赋进行专业分流，着重培养学子综合素质；

有的大学，则是中外合作办学的模式，甚至是全英文授课环境，有意增强学子的全球性视野培养学生的国际化素养；

还有的大学，从本科生阶段就采取导师制，学生一进入大学就有教授带着孩子一步一步往前走……

不同的培养模式，孩子获得的成长机会是不一样的，在选择学校时，院校培养模式也是万万不可忽视的一点！

3、优势学科

查看高校官网，了解该校国家重点学科和国家重点培养学科、国家级特色专业、国家级重点实验室、博士点和一级硕士点及博士后流动站数量和专业方向情况，些指标都是体现一所学校的综合实力（数量越多，说明该校的综合实力越强），这些专业方向也就是该校的优势学科和强势专业。

教育部每五年进行一次学科评估，对全国各大学的各专业学科进行全面评估，这个评价结果最能体现一个学科的真实水平和在同行中的地位。 考生及家长可以通过查询全国第四轮学科评估结果（2017），了解高校各学科情况。（详见相关阅读）

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♥各专业最顶尖的高校怎么找？先搞懂学科分类再找更准确

4、科研实力

大学的首要职能就是育人，而育人就需要有强劲的学科实力、科学的培养计划和良好的办学环境以及科研项目与成果。因此，要想了解一所大学，不妨搜集一些学校的学科发展、科研建设等方面的数据来作为参考。

可以在院校官网着重了解一下，该校有多少国家重点学科、省级重点学科、国家重点实验室、各种基地、各种研究所。有没有校办核心期刊、发表了多少SCI论文、获得多少专利等等。

5、师资力量

一定程度上，师资和科研、教学是一体的。大学教师是学校历史文化、学校科研水平的直接呈现者。

如何看一所学校的师资呢？主要看学校有多少院士、长江学者、终身教授（人文社会科学，相当于院士）、杰青、教授、博导、硕导的数量。当然，最重要的要看比例，比如教授占比，师生比等。

6、录取规则

高校专业录取规则有，“分数优先”、“志愿优先”、“志愿优先+分数优先”三种。

专业的录取依据取决于高校自己制定的专业录取规则 ，各高校不尽相同，有关专业录取规则在各高校的招生章程中会有具体说明，各位考生及家长请一定一定一定要仔细阅读高校招生章程！

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♥“填报6个专业志愿时，要按什么顺序填才对？”

♥什么是分数优先？

♥什么是专业志愿优先？

♥什么是专业志愿优先+分数优先？

7、往年录取数据

搜集和参考历年录取数据，是考生和家长志愿填报时必不可少的步骤。通过对感兴趣的院校和专业往年录取数据的分析、比对，定好合理的目标并向其努力，能提升被心仪院校和专业录取的几率。

▪通过广东省教育考试院（http://eea.gd.gov.cn/）公布的近3年各批次相应类别的第一次投档情况一览表，了解高校近3年在广东招生的最低投档排位情况。

▪查看高校官网公布的近3年在广东招生的所有专业的录取分数。

▪查看广东教育考试院（http://eea.gd.gov.cn/）公布的近3年考生成绩各分数段数据（即一分一段表）

以往年数据做分析对比，仅有一定参考价值，考生及家长还是要结合当年高校具体招生计划数、专业要求做慎重选择。

▪通过高校官网了解高校招生计划

▪通过https://www.eeagd.edu.cn/xkcx/查询2021年拟在粤招生普通高校本科招生专业选考科目要求（3+1+2模式）

高考志愿填报信息怎么快速查询？看看这位家长经验之谈吧！↓

♥“我实操填志愿，竟搞懂了几个高考志愿填报逻辑”|家长日记

♥收集筛选学校和专业需要哪些数据？去哪里收集？收集了怎么用？点击链接→回顾直播“如何搜集高考志愿填报所需信息”。

8、升学/就业情况

我们在选择一所高校时，会综合考虑很多因素，比如学校层次、地理位置、专业好坏历年录取分数等等，但归根结底我们要考虑的是未来的就业情况，大学四年之后的就业及深造是很多家长和考生最关注的因素之一。

考生及家长可以根据各高校每年发布的毕业生就业数据统计，对该校毕业生就业率、就业方向、就业领域分布、就业地域分布、就业满意度、薪酬指数以及毕业生国内外高校升学深造比例做一个了解。

出品|南方青春高考季

记者|罗予岐

本期专家顾问|广东阳光高考公益专家库、高考志愿填报规划师 长今