“高考分数比他高，我却被退档了......”这个概念很重要

今天我们就来说说——“专业志愿优先”概念，别再掉坑里了！

有往届家长问：“我家孩子高考分数比他高，但他被高分专业录取了，我家的却被退档了......”

出现这种情况，其实是因为这名家长没有理解清楚这个学校的专业录取规则。

之前我们已经聊了“分数优先”的概念，今天我们就来说说——“专业志愿优先”概念，别再掉坑里了！

划重点！“专业志愿优先”可以这样理解：

2个人都同时填写了同一个专业，这个专业只有1个招生计划，填在第1个志愿的会被优先录取。所以，分数低的考生把志愿填在第一个就有可能会被优先录取。录取顺序是依据填报的专业志愿顺序来检索 的：即检索完所有考生的第1专业志愿，再检索所有考生的第2专业志愿......直到第6专业志愿。

★举个例子★

有一个小游戏，先到的同学可以先说一个含“豆”字的词，每个词只能用一次。如果这个词被说了，同学只能站在旁边等下一批说出一个不一样的词。每个人有6次机会，中了可以获得一个小礼品。

学生A第一个说，黄豆，于是他获得了一个小礼品。

学生B第二个说，黄豆，但这时候黄豆已经被学生A说了，他要换成绿豆，只能站在旁边等所有同学说完。

学生C第三个说，绿豆，于是他获得了一个小礼品。

......

这时候，绿豆已经被学生C第一次的时候说完了，学生B不能再说，所以他还要等到第三次,下次出现同样的情况还是如此。

所以，即使你先到了，你没有抓住第一次的机会，很可能也会与小礼品措施而过。

2个提醒！这样用好“专业志愿优先”概念！

提醒1：合理预估冷热门专业，评估自己是否能够被录取，并把最有可能达到的专业填在第1个专业志愿里。

当考生志愿被成功投档到学校的同一个院校专业组后，以考生所填的第一个专业志愿为单位分成很多个专业队列，如：报考【基础医学】的专业队列、报考【金融科技】的专业队列......

提醒2：在填第2个专业-第6个专业志愿时候，要尽量把专业的分数级差拉开。

同一个队列按照考生排位（分数）从高到低排队，在满足专业要求的前提下，以考生的专业志愿顺序依次录取。当考生的第一专业志愿因分数无法被录取时，则要等待学校对所有考生的第一专业志愿的录取全部处理完，再进行考生的第二专业志愿的录取工作。以此类推，直至最后一个专业志愿处理完成。假设考生把热门专业填在第6个专业，而其它考生都填在了第1个专业、第2个专业、第3个专业......很可能原定的招生计划都录满了。

★举个实例★

假设高校招收【计算机科学与技术】、【数据科学与大数据技术】、【软件工程】、【经济学】、【会计学】、【金融学】这6个专业，每个专业各招收1人，这所学校的招生章程要求，是按照【分数优先】的专业录取原则。

假设投档考生报考的专业及顺序如下，考生的成绩（分数和排位）不一样，那么，它的专业录取顺序是这样的：

•第一步：在不看考生报考专业的情况下，为所有考生按高考成绩从高分到低分排一个队，确定录取顺序：

考生A：603分，第1名；

考生B：602分，第2名；

......

考生G：570分，第7名。

• 第二步：为成绩第一的考生A安排专业：

A第一专业报考【计算机科学与技术】，这时候发现【计算机科学与技术】有1个招生计划，则考生A录取到【计算机科学与技术专业】。

•第三步：为成绩第二的考生B安排专业：

B第一专业【计算机科学与技术专业】已经完成招生计划，考生B无法录取到专业1，再看B的专业2【数据科学与大数据技术】，还没招满，考生B录取到【数据科学与大数据技术】。

• 第四步：继续检索下一名考生的专业志愿：

上面填报的6个专业学校的招生计划已经完成，考生G如果服从调剂，则安排其他专业，如果不服从调剂，则退档处理。

如何查？有哪些学校是采用“专业志愿优先”？

通过学校官网或登录教育部阳光高考信息平台查看2020年招生章程（2021年一般会在每年6月初公布）。我们发现，有部分学校采用的是“专业志愿优先”的专业录取规则。

举个例子：

♥ 广东财经大学2020年夏季普通高考招生章程提出是采用【专业志愿优先】的录取原则；

♥ 广东第二师范学院2020年夏季普通高考招生章程提出是采用【专业志愿优先】的录取原则。

记者|柯丹洁

本期专家顾问|广东阳光高考公益专家库梁浩团队—罗慧敏

出品|南方青春高考季