各专业的顶尖高校怎么找？先搞懂学科分类

在大学里的每一个专业都有自己归属的学科门类。一共有13大学科门类，包含94个一级学科。今年新增了一个交叉学科的门类。

之前有家长私信考考，“我听别人说读思政教育，以后方便留校工作。可是，为什么我在教育学里怎么都找不到这个专业？”

因为，思政教育虽然名称里有“教育”，却不是属于教育学，而是属于法学。

这位家长正是因为没搞懂学科分类，才遇到这样的问题。

今天，我们就带大家搞懂，填志愿选择专业之前，需要做的第一件事——了解学科分类。

在大学里的每一个专业都有自己归属的学科门类。一共有13大学科门类，包含94个一级学科。今年新增了一个交叉学科的门类。

大家可以通过这个网站详细的查询学科门类的情况：https://gaokao.chsi.com.cn/zyk/zybk/（可以将文章转发到电脑上，查看网站更方便）

为啥要了解学科门类？

理由一：学科门类决定你拿的是什么学位证书。

举个例子：

如果你大学专业选择的是思政教育，那么大学本科毕业时，你会获得的是法学学士学位。

如果你大学专业选择的是新闻学，那么大学本科毕业时，你会获得的是文学学士学位。

理由二：你在填志愿的时候，更方便能选择到强势专业

相信大家都有一个共识：

无论是更看重学校，还是有明确的专业意向，大部分人都希望能在条件允许的情况下，争取读到好的专业。

因此怎么能找到一个学校有哪些强势专业，或者某个专业在哪个学校更强，就显得尤为重要了。

举个例子：

阿广，未来想当一个牙医，所以他的志愿填报目标很明确，大学希望能读“口腔医学”。

“口腔医学哪家强？”阿广总不能随意就百度这个问题吧？

之前，专家在直播的时候教过大家要用好几个网站来帮助查询。

比如，可以通过查看教育部学位中心第四轮学科评估结果来查找。

网址：http://www.chinadegrees.cn/xwyyjsjyxx/xkpgjg/index.shtml（可以将文章转发到电脑上，查看网站更方便）

前提是阿广要知道，口腔医学是属于“医学”这个学科门类下的。然后，再去看哪些学校的口腔医学比较强！

如下图，可以看到口腔医学比较强的学校有北京大学、四川大学、空军军医大学等等。

考一考：如果小东是个专业控，想读“地质学”，他要怎么知道谁家地质学最好呢？

答：第一步，搞清地质学属于什么学科门类？——地质学属于理学的一种

第二步：通过广东考试之前整理好的网址去搜索。

第三步：通过理学，找下一级的地质学，再看各个学校的情况。

你有心仪的专业或者大学吗？

实操的过程中，你还需要搞清楚分数优先、志愿优先、志愿优先+分数优先，这三种录取规则！