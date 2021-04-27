“听说理解清楚这个概念，高考专业志愿被调剂的机率将大大减少……”

我们来看看“专业志愿优先+分数优先相结合”概念，填报技巧该如何？

有往届家长说：“在填志愿的时候，选择服从调剂是不想被退档，但怎么能最大限度地让孩子的专业不被调剂呢？”

还是那句话，理解好专业录取规则，把握6个专业志愿的填报顺序非常重要。

今天我们来看看“专业志愿优先+分数优先相结合”概念，填报技巧该如何？

划重点！“专业志愿优先+分数优先相结合”可以这样理解：

顾名思义，就是【专业志愿优先】+【分数优先】的结合。考生的第1专业志愿非常重要。

学校录取分为两轮：

在第一轮中，采用【专业志愿优先】原则，高考分数低的考生可能会在第1专业志愿中优先录取。

在第二轮中，采用【分数优先】原则，未被录取的考生从高到低分排序，按照考生第2-6的专业志愿排序依次录取。

搞懂这两个概念：

♥ 专业志愿优先

考生填的第一个专业志愿会被优先检索录取，高考分数比你低的考生可能会被优先录取。

对于考生填志愿来说，合理预估冷热门专业，评估自己是否能够被录取，把最有可能达到的专业填在第1个专业志愿里；填6个专业时，一定要尽量把专业的分数级差拉开。

♥ 分数优先

高考分数高的一定会优先被检索录取。

对于考生填志愿来说，要合理预估排期；可以把自己喜欢的又热门的专业填前面去冲，切记不要把自己不喜欢的专业填在最前面。

2个提醒！这样用好“专业志愿优先+分数优先相结合”概念！

以华南师范大学为例，在2020年夏季普通高等学校招生章程中提出是第1专业志愿是采用【专业志愿优先】的录取原则，未被第1专业志愿录取的考生，第2-第6专业志愿采用【分数优先】的录取原则。

提醒1：考生在填报专业志愿时，第1专业要填自己可以接受并能达到的；

第一轮：填1个专业志愿的考生先录取。先把第1专业志愿的考生按专业分类，从高分到低分排序。只要填了第1专业志愿的考生，高分的考生就可以优先被录取；如果招生计划已满，考生就要站在旁边，等全部考生第1专业志愿录取都工作了，才检索考生的第2专业志愿；

提醒2：填第2到6专业志愿的时候要与第1专业志愿拉开专业的分数差距，后面的依据考生的喜好程度来填报即可。

第二轮：未被第1个专业志愿录取的考生按分数（排位）高排序，从第2-6个专业依次检索。学校把第1专业志愿没被录取的考生全部抽出来，按考生分数（排位）从高到低排序，从高分的考生开始检索他所填的第2专业志愿......第6专业志愿，哪个招生计划还没有满，哪个就可以进去。如果都满了，考生又勾选了服从专业调剂，考生就会被调剂到其他专业；如果没有勾选，就会被退档。

★举个实例★

假设高校招收【计算机科学与技术】、【数据科学与大数据技术】、【软件工程】、【经济学】、【会计学】、【金融学】这6个专业，每个专业各招收1人，这所学校的招生章程要求，是按照【专业志愿优先+分数优先相结合】的专业录取原则。假设投档考生报考的6个专业名字和顺序是一样的，考生的成绩（分数和排位）不一样，那么，它的专业录取顺序是这样的：

•第一步：检索所有考生的第1专业志愿。录取【计算机科学与技术专业】和【数据科学与大数据专业】的考生，各招生1人。

我们发现，考生A由于第1专业志愿填写了【计算机科学与技术专业】，又是分数最高，所以被录取，考生B则不能被录取。考生B要等到考生G录完才轮到他。同样的，考生G第1专业志愿填写了【数据科学与大数据专业】，所以考生G被录取。

•第二步：检索考生B的第2-第6专业志愿。

对于第一专业报考没被录取的考生（包括考生B）按高考成绩从高分到低分排序，检索考生B的第2个专业志愿、第3个专业志愿、第4个专业志愿......假设前5个专业已经录满了，而第6个专业志愿【金融学专业】没有第一专业志愿报考的考生，考生B分数排序为第一，则在第二轮分配中，考生B录取到【金融学专业】。

如果上面填报的6个专业学校的招生计划已经完成，考生B还没被录取，B如果服从调剂，则安排其他专业，不服从则退档处理。

记者|柯丹洁

本期专家顾问|广东阳光高考公益专家库梁浩团队—罗慧敏

出品|南方青春高考季