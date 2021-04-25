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高考志愿表中的专业按什么顺序？先要搞清楚这个概念

2021-04-25 09:52 来源：南方网
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　　有人说：10个高考落榜考生中有9个是这两个原因造成的：

　　1.填报顺序没搞对；

　　2.没有勾选服从调剂；

　　勾选服从调剂问题之前一直有讲过，那怎么才叫做搞清楚填志愿的顺序呢？这个顺序除了院校专业组的填报顺序外，还有一个是6个专业的填报顺序。

　　搞清楚这个顺序涉及到专业录取规则中的——“分数优先”概念，今天我们来讲讲！只要了解透彻这个概念的实际作用，填志愿的时候就能快速决策啦！

　　划重点！这样理解"分数优先"：

　　如果2个人都同时填写了同一个专业，这个专业只有1个招生计划，分数高的一定会被优先录取，录取顺序是依据按考生成绩从高到低依次排序，再按照考生填写的顺序来检索录取。

　　★举个例子★

　　早餐店限时活动，先到的同学可以先选择，每人限购一杯。学生A、学生B、学生C...学生G七名同学去排队买豆浆，豆浆有6种口味，分别是黄豆、绿豆、红豆、黑豆、薏米、花生。

　　学生A第一个到，他说我要黄豆，于是拿到了唯一一杯黄豆豆浆。

　　学生B第二个到，他说我要黄豆，但这时候黄豆豆浆已经没有了，他选择了绿豆豆浆。

　　学生C第三个到，他说我要黄豆，这时候黄豆的已经被学生A买走了，他又选择了绿豆，绿豆也被学生B拿走了，第三次他选择了红豆豆浆。

　　......

　　学生G是第7个到的，前面的六杯都被买走了，他说，只要能买到一杯就可以了。老板看到还有一点原材料可以做一杯，就把自创了一杯给了他。

　　就像这样，以此类推，先来的同学有选择的权利，如果6种选择都没有了，你还不愿意老板自创的豆浆，那只能等下次了。

　　3个提醒！这样用好“分数优先”概念！

　　提醒1：在填志愿时，要合理预估排期。

　　考生的志愿被考试院成功投档到院校专业组，在同一个院校专业组里，学校按照考生分数（排位）从高到低顺序排序。假设考生A比考生B分数高，考生A的6个专业志愿会被优先检索，然后才轮到考生B。

　　提醒2：把自己喜欢的又热门的专业填前面去冲，切记不要把自己不喜欢的专业填在最前面。

　　根据规则，专业填报的顺序是依据考生填写的顺序来检索录取。以考生达到了专业录取条件为前提（身体条件）。如果第1个专业还有招生计划，考生就可以被录取，后面第2-6的专业志愿就会作废。如果第1个专业没有被录取，系统检索第2个专业.第3个专业直到第6个专业，以此类推，其中一个专业有招生计划，就会被录取。如果第6个专业还没有被录取，又没有选择服从调剂，则会被退档。

　　提醒3：有专业级差的时候，要拉开专业之间的差距。

　　个别学校招生章程明确规定“专业级差”。比如。在第1个专业志愿检索后没有被录取，检索第2个专业的时候就要减去2分.....以此类推。

　　→其实，“分数优先”专业录取原则，类似于“平行志愿”的投档原则，只不过“分数优先”是在【投档】之后的【录取】环节，“平行志愿”说的是【投档】环节！

　　★举个实例★

　　假设高校招收【计算机科学与技术】、【数据科学与大数据技术】、【软件工程】、【经济学】、【会计学】、【金融学】这6个专业，每个专业各招收1人，这所学校的招生章程要求，是按照【分数优先】的专业录取原则。

　　假设投档考生报考的6个专业名字和顺序是一样的，考生的成绩（分数和排位）不一样，那么，它的专业录取顺序是这样的：

　　•第一步：在不看考生报考专业的情况下，为所有考生按高考成绩从高分到低分排一个队，确定录取顺序：

　　考生A：603分，第1名；

　　考生B：602分，第2名；

　　......

　　考生G：570分，第7名。

　　• 第二步：为成绩第一的考生A安排专业：

　　A第一专业报考【计算机科学与技术】，这时候发现【计算机科学与技术】有1个招生计划，则考生A录取到【计算机科学与技术专业】。

　　•第三步：为成绩第二的考生B安排专业：

　　B第一专业【计算机科学与技术专业】已经完成招生计划，考生B无法录取到专业1，再看B的专业2【数据科学与大数据技术】，还没招满，考生B录取到【数据科学与大数据技术】。

　　• 第四步：继续检索下一名考生的专业志愿：

　　上面填报的6个专业学校的招生计划已经完成，考生G如果服从调剂，则安排其他专业，如果不服从调剂，则退档处理。

　　如何查？有哪些学校是采用“分数优先”？

　　通过学校官网或登录教育部阳光高考信息平台查看2020年招生章程（2021年一般会在每年6月初公布）。我们发现，大部分学校采用的是“分数优先”的专业录取规则。

　　举个例子：

　　♥ 广东技术师范大学2020年夏季普通高考招生章程提出是采用【分数优先】的录取原则；

　　♥ 东莞理工学院2020年夏季普通高考招生章程提出是采用【分数优先】的录取原则；

　　♥ 广东理工学院2020年夏季普通高考招生章程提出是采用【分数优先】的录取原则。

　　记者|柯丹洁

　　本期专家顾问|广东阳光高考公益专家库梁浩团队—罗慧敏

　　出品|南方青春高考季

编辑： 罗予岐

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