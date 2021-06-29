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高考填志愿好难啊！问对问题、问对人，他们已经在这里填好了！

2021-06-29 09:31 来源：南方网
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　　真的开始填高考志愿了！！！

　　有的考生和家长已经完成了自己满意的志愿表了，你呢？

　　你是不是问了半天，好不容易专家回复了一句：你是物理还是历史？

　　你回复了：我是物理。

　　然后又是漫长的等待。焦急又不知所措。

　　其实，已经有超过3万名考生（家长）在“2021年广东高考招生线上咨询周”活动中，很快得到了有用的信息，帮助他们完成志愿表。

　　你也可以成为这样聪明睿智的人。

　　他们是这样做的……

　　在高考志愿填报期间，由南方新闻网、南方+客户端主办的“2021年广东高考招生线上咨询周”活动持续进行中。

　　问专家前，你一定要准备好这几项

　　物理/历史的男生/女生：

　　排位：

　　分数：

　　基本意向：省内/省外、民办/公办、列几个专业方向、升学/就业

　　特殊需求：非XXX不读、XXX一定不读

　　该找哪类专家问？

　　场景1：很迷茫，完全不知道该报什么专业

　　解决办法：咨询生涯规划、就业指导类的专家

　　场景2：有基本的选择意向

　　解决办法：根据自身的分数段，咨询不同的高考升学、志愿规划类专家

　　场景3：有特殊类需求，如复读、特殊类招生

　　解决办法：咨询相应领域专家

　　【识别下方图片中二维码，马上提问】

　　最好按这个顺序，一个一个问

　　第一步：问生涯规划类的专家，确定专业和职业发展的大方向

　　可以从这个问题开始提问：我的孩子对未来很迷茫，你能帮帮我吗？他比较擅长XX，平常比较喜欢做XX。

　　【识别下方图片中二维码，马上提问】

　　第二步：问高考志愿规划类的专家，根据上面的答案，定位学校和专业的具体方向

　　可以从这个问题开始提问：历史/物理考生，分数XXX，排位XXXX，想读的专业方向是XXX和XXX，不想出省，请问可以报什么学校和专业组？

　　XX专业是选A校还是选B校好？

　　【识别下方图片中二维码，马上提问】

　　第三步：问根据上面的学校定位，找到对应的学校招办

　　可以从这个问题开始提问：历史/物理考生，分数XXX，排位XXXX，想读贵校这个专业类有可能吗？如何填报？有何推荐？

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1对1私聊高校老师，更直接更安全

　　第四步：问高考志愿规划类的专家，填完志愿表，把不确定的部分截图发给专家

　　可以从这个问题开始提问：历史/物理考生，分数XXX，排位XXXX，我这样填可以吗？

　　【识别下方图片中二维码，马上提问】

　　第五步：完成了志愿表，记得按下【确认键】

　　悄悄告诉你：同一个问题，你可以问多个同类型的专家和学校。既能有个对比，又可以尽快得到回复。

　　这些都对你很有用↓

　　新高考首年，高考志愿填报从何做起呢？来看看这名家长的填报攻略吧↓↓

　　 “高考出分了！我用5步快速完成志愿表！”|家长日记

　　还有十大填报风险你一定要了解↓↓

　　 2021年广东高考志愿填报风险提醒|柯大侠阅读笔记

　　你可以记录高校招办&专家为你奉上的精品直播内容。

　　 快收藏！省内外高校、志愿填报专家宣讲直播都在这里啦！

　　你可以回顾特别策划，从基础政策、风险提示、专业选择、考生分数层次等九个角度，帮助你解决志愿填报问题。

　　  高考志愿填报来了！无论哪条升学路，不虚度的人生才是上上签

　　最后，祝福大家金榜题名，选择到适合自己的学校和专业。

　

编辑： 罗予岐

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