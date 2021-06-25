广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻 党建　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

“高考出分了！我用5步快速完成志愿表！”|家长日记

2021-06-25 09:07 来源：南方网 柯丹洁
字号减小 字号增大

　　明天（6月25日）上午11:00，就可以查高考成绩了！

　　拿到了高考分数，1周时间内，填完新高考志愿表上的600个志愿，时间紧任务重！

　　填完了志愿表，长舒一口气，笃定地点击提交志愿的“确认键”。

　　这两个画面之间，你需要有人帮你尝试一下。

　　有位家长分享了他超实用的5步快速填报攻略！快学起来！

　　家长日记

　　高考分数明天（6月25日)就公布了，相比于孩子考了多少分，我更焦虑的是，出分后，怎么能用最简单的方法报志愿？

　　这几天，我一直在思考，出分后怎么和孩子一起，快速完成志愿表？出分后，摆在所有人面前的都是这5个问题：

　　第一，学校（院校专业组）的空怎么填？

　　第二，专业的空怎么填？

　　第三，学校和专业填报的顺序应该怎么样？

　　第四，我定出来的方案靠谱吗？

　　第五，是谁来做最后的决策？

　　我家孩子是主选物理，孩子平常的成绩，我估计他高考排名在20000名左右，做了一次模拟填报，用下面5步，来解决上面这5个问题。

　　第一，填学校的空。

　　1.看投档分数线，选学校。

　　我通过查近三年的投档分数线来筛选学校，方法是这样的：从“广东考试”微信号后台获取了投档的资料，选取出2020年高分优先投档分数线，把高校排位作了排序，统计出在15000-25000名有42所学校可以报，但只有3所省内高校可以报。我考虑再把幅度上下扩5000名，也就是从10000-30000名筛选。然后按照同样的方法对比2018年和2019年的投档排位，综合考虑。

 

　　2.看专业目录,查可以报的专业组。

　　这两天，有家长分享了电子版的专业目录，从专业目录里可以看到每个学校的今年的专业组分类和招生计划，这样就不用一个个官微去翻看了，效率提高很多。

 

　　现在要做的就是，熟悉下这本专业目录的框架内容，以便之后可以快速找到想要报考的专业组。我以暨南大学为例，试着这样用：

　　（1）打开专业目录，从学校代码（10559）来找对应的学校页码。

 

　　（2）看专业组的构成，勾选可以填报的专业组。

　　第二，填专业的空。

　　1. 在可填报的专业组中，标记专业。

　　暨南大学-专业组214👇

　　深圳大学-专业组253👇

　　2.简单预估所选专业组今年的分数。

　　中间有一个小问题，我是这么解决的：

　　（1）临床医学总共有4个专业代码，在2021年招生指南上没有明确标注，我怕专业分数对应错。所以我又找了一本2020年的专业目录，做了标记。

　　（2）我发现护理学专业找不到2020年的分数，上面写了“只招收有该专业志愿的学生”，我打算要咨询下招办老师这是什么意思。

　　第三，调填报顺序。

　　1.调专业组的顺序

　　（1）我选取了暨南大学2个专业组（213和214），选取了深圳大学1个专业组（253）来做尝试。

　　结果如下：

　　暨南大学213专业组（医学类专业）排位区间：16643-18748

　　暨南大学214专业组（生态类专业）排位区间：10732-18849

　　深圳大学253专业组（医学类专业）排位区间：16943-26556

　　暨南大学2020年专业分数（排位）标记情况👇

　　深圳大学2020年专业分数（排位）标记情况👇

　　（2）我了解到今年的志愿表的投档方式是平行志愿，还有今年最大的变化是新增了一个叫“院校专业组”的概念。所以我要去了解“平行志愿”的投档规则和“院校专业组”的概念。下面是我参考的文章：

　　♥ “平行志愿”是什么？这是我见过最接地气的解释

　　♥ 院校专业组我终于搞明白了！新高考真的要早点研究

　　如果要冲暨大的话，我想按照这个排序👇：

　　暨南大学214

　　暨南大学213

　　深圳大学253

　　如果要冲临床学专业，我想按照这个排序👇：

　　暨南大学214

　　深圳大学253

　　暨南大学213

　　2.调6个专业的顺序

　　同样的，我参考了一些文章，发现专业的顺序也不能乱来，所以6个专业我是这么排序的。

　　想冲暨南大学的话是这样的👇：因为要优先把暨南大学的专业填在前面。

　　想冲临床专业的话是这样的👇：因为要优先把临床医学的专业放在前面。

　　第四，找靠谱的人确认方案。

　　为了让填出来的表更安心，我需要高校老师、专家再帮我确认下方案。我留意到这个阶段有很多的平台都有1对1的公益咨询服务，各学校也有专属QQ群，很方便。

　　这两天也看到考考的推送，由南方网举办了2021年广东高考招生线上咨询周，可以在线问专家和招办老师，这些专家平时也经常有分享讲座，应该很靠谱的。

　　第五，在填报系统里按下确认键。

　　出分后，按照上面几个步骤填好志愿表中270个空后，和孩子一起填进志愿系统，最终一起按下提交的确认键。

　　很多家长都在讨论，志愿填报该听家长的还是该听孩子的，我个人是觉得一定要尽量地去沟通。高考只是孩子人生的另一个起点，升学的结果好与坏，不代表一切。最近听到一个说法还挺有道理的，就是“一分不浪费固然重要，但更重要的是要一生不虚度。”

　　考考说：

　　大家觉得这位家长讲的东西对现阶段的你有用吗？他中间提到的内容可能也是你所需要的。

　　由南方网、南方+客户端主办的2021年广东高考招生线上咨询周已于6月24日开启~

　　你可以拿着高考分数，直接问高校招办&问专家：我能报吗？

　　👉@广东考生：助力高考报考，各领域权威专家线上答疑，让选择更安心

　　你可以记录高校招办&专家为你奉上的精品直播内容。

　　👉快收藏！省内外高校、志愿填报专家宣讲直播都在这里啦！

　　你可以回顾特别策划，从基础政策、风险提示、专业选择、考生分数层次等九个角度，帮助你解决志愿填报问题。

　　👉《高考升学上上签》学习2021高考志愿填报技巧锦囊。

　　你可以听其它高考家庭的填报故事。

　　👉家长日记——高考家庭的填报故事

　　最后，祝福大家金榜提名，选择到适合自己的学校和专业。

　　记者|柯丹洁

　　出品|南方青春高考季

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第12期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235