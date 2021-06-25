“高考出分了！我用5步快速完成志愿表！”|家长日记

他超实用的5步快速填报攻略！快学起来！

明天（6月25日）上午11:00，就可以查高考成绩了！

拿到了高考分数，1周时间内，填完新高考志愿表上的600个志愿，时间紧任务重！

填完了志愿表，长舒一口气，笃定地点击提交志愿的“确认键”。

这两个画面之间，你需要有人帮你尝试一下。

有位家长分享了他超实用的5步快速填报攻略！快学起来！

家长日记

高考分数明天（6月25日)就公布了，相比于孩子考了多少分，我更焦虑的是，出分后，怎么能用最简单的方法报志愿？

这几天，我一直在思考，出分后怎么和孩子一起，快速完成志愿表？出分后，摆在所有人面前的都是这5个问题：

第一，学校（院校专业组）的空怎么填？

第二，专业的空怎么填？

第三，学校和专业填报的顺序应该怎么样？

第四，我定出来的方案靠谱吗？

第五，是谁来做最后的决策？

我家孩子是主选物理，孩子平常的成绩，我估计他高考排名在20000名左右，做了一次模拟填报，用下面5步，来解决上面这5个问题。

第一，填学校的空。

1.看投档分数线，选学校。

我通过查近三年的投档分数线来筛选学校，方法是这样的：从“广东考试”微信号后台获取了投档的资料，选取出2020年高分优先投档分数线，把高校排位作了排序，统计出在15000-25000名有42所学校可以报，但只有3所省内高校可以报。我考虑再把幅度上下扩5000名，也就是从10000-30000名筛选。然后按照同样的方法对比2018年和2019年的投档排位，综合考虑。

2.看专业目录,查可以报的专业组。

这两天，有家长分享了电子版的专业目录，从专业目录里可以看到每个学校的今年的专业组分类和招生计划，这样就不用一个个官微去翻看了，效率提高很多。

现在要做的就是，熟悉下这本专业目录的框架内容，以便之后可以快速找到想要报考的专业组。我以暨南大学为例，试着这样用：

（1）打开专业目录，从学校代码（10559）来找对应的学校页码。

（2）看专业组的构成，勾选可以填报的专业组。

第二，填专业的空。

1. 在可填报的专业组中，标记专业。

暨南大学-专业组214👇

深圳大学-专业组253👇

2.简单预估所选专业组今年的分数。

中间有一个小问题，我是这么解决的：

（1）临床医学总共有4个专业代码，在2021年招生指南上没有明确标注，我怕专业分数对应错。所以我又找了一本2020年的专业目录，做了标记。

（2）我发现护理学专业找不到2020年的分数，上面写了“只招收有该专业志愿的学生”，我打算要咨询下招办老师这是什么意思。

第三，调填报顺序。

1.调专业组的顺序

（1）我选取了暨南大学2个专业组（213和214），选取了深圳大学1个专业组（253）来做尝试。

结果如下：

暨南大学213专业组（医学类专业）排位区间：16643-18748

暨南大学214专业组（生态类专业）排位区间：10732-18849

深圳大学253专业组（医学类专业）排位区间：16943-26556

暨南大学2020年专业分数（排位）标记情况👇

深圳大学2020年专业分数（排位）标记情况👇

（2）我了解到今年的志愿表的投档方式是平行志愿，还有今年最大的变化是新增了一个叫“院校专业组”的概念。所以我要去了解“平行志愿”的投档规则和“院校专业组”的概念。下面是我参考的文章：

♥ “平行志愿”是什么？这是我见过最接地气的解释

♥ 院校专业组我终于搞明白了！新高考真的要早点研究

如果要冲暨大的话，我想按照这个排序👇：

暨南大学214

暨南大学213

深圳大学253

如果要冲临床学专业，我想按照这个排序👇：

暨南大学214

深圳大学253

暨南大学213

2.调6个专业的顺序

同样的，我参考了一些文章，发现专业的顺序也不能乱来，所以6个专业我是这么排序的。

想冲暨南大学的话是这样的👇：因为要优先把暨南大学的专业填在前面。

想冲临床专业的话是这样的👇：因为要优先把临床医学的专业放在前面。

第四，找靠谱的人确认方案。

为了让填出来的表更安心，我需要高校老师、专家再帮我确认下方案。我留意到这个阶段有很多的平台都有1对1的公益咨询服务，各学校也有专属QQ群，很方便。

这两天也看到考考的推送，由南方网举办了2021年广东高考招生线上咨询周，可以在线问专家和招办老师，这些专家平时也经常有分享讲座，应该很靠谱的。

第五，在填报系统里按下确认键。

出分后，按照上面几个步骤填好志愿表中270个空后，和孩子一起填进志愿系统，最终一起按下提交的确认键。

很多家长都在讨论，志愿填报该听家长的还是该听孩子的，我个人是觉得一定要尽量地去沟通。高考只是孩子人生的另一个起点，升学的结果好与坏，不代表一切。最近听到一个说法还挺有道理的，就是“一分不浪费固然重要，但更重要的是要一生不虚度。”

考考说：

大家觉得这位家长讲的东西对现阶段的你有用吗？他中间提到的内容可能也是你所需要的。

由南方网、南方+客户端主办的2021年广东高考招生线上咨询周已于6月24日开启~

你可以拿着高考分数，直接问高校招办&问专家：我能报吗？

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你可以听其它高考家庭的填报故事。

👉家长日记——高考家庭的填报故事

最后，祝福大家金榜提名，选择到适合自己的学校和专业。

记者|柯丹洁

出品|南方青春高考季