高考志愿填报来了！无论哪条升学路，不虚度的人生才是上上签

祝广大考生，金榜题名！

高考升学上上签，为何有9个签？

中国传统文化中，九为数之极

而新高考的关键词正是多元化

孔子有云：君子不器

这，就是教育于生命多样性的尊重

志愿填报这看似一道单选的入口

却告诉你，多选的未来

8年来

我们见证数十万考生

按下未来可期的确认键

这一次

在你按下最后的确认键之前

我们精心准备了这份真挚的祝福

让高考升学不留遗憾

九宫格海报朋友圈示意图

金榜题名：高考志愿填报技巧合集之未来可期篇

入门必备：高考志愿填报技巧合集之基础方法篇

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一分不浪费：高考志愿填报技巧合集之高阶方法篇

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一分不浪费的同时，更要一生不虚度

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成绩不理想也别慌，总有一条适合你的升学途径！

【统筹】陈诗洋

【策划】陈诗洋 翁子盈 柯丹洁 罗予岐 唐巧燕

【产品】

未来可期篇：陈诗洋

定位专业篇、高阶方法篇：翁子盈

风险提示篇、高分考生篇：柯丹洁

入门必备篇、热门问答篇：罗予岐

压线考生篇、备选方案篇：唐巧燕

【文案】翁子盈

【美术】翁子盈 陈伟红 汪婉莹

【协调】彭志强 刘倩

【出品】南方青春高考季