高考志愿填报来了！无论哪条升学路，不虚度的人生才是上上签

高考升学上上签，为何有9个签？
中国传统文化中，九为数之极
而新高考的关键词正是多元化
孔子有云：君子不器
这，就是教育于生命多样性的尊重
志愿填报这看似一道单选的入口
却告诉你，多选的未来
8年来
我们见证数十万考生
按下未来可期的确认键
这一次
在你按下最后的确认键之前
我们精心准备了这份真挚的祝福
让高考升学不留遗憾
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【统筹】陈诗洋
【策划】陈诗洋 翁子盈 柯丹洁 罗予岐 唐巧燕
【产品】
未来可期篇：陈诗洋
定位专业篇、高阶方法篇：翁子盈
风险提示篇、高分考生篇：柯丹洁
入门必备篇、热门问答篇：罗予岐
压线考生篇、备选方案篇：唐巧燕
【文案】翁子盈
【美术】翁子盈 陈伟红 汪婉莹
【协调】彭志强 刘倩
【出品】南方青春高考季