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高考志愿填报来了！无论哪条升学路，不虚度的人生才是上上签

2021-06-26 16:36 来源：南方网
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　　高考升学上上签，为何有9个签？

　　中国传统文化中，九为数之极

　　而新高考的关键词正是多元化

　　孔子有云：君子不器

　　这，就是教育于生命多样性的尊重

　　志愿填报这看似一道单选的入口

　　却告诉你，多选的未来

　　8年来

　　我们见证数十万考生

　　按下未来可期的确认键

　　这一次

　　在你按下最后的确认键之前

　　我们精心准备了这份真挚的祝福

　　让高考升学不留遗憾

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　　【协调】彭志强 刘倩

　　【出品】南方青春高考季

编辑： 翁子盈

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