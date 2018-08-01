“中国城市服务业竞争力报告2017”正式发布

2018年7月29-31日，“第八届中国服务贸易年会”在山东威海召开。由林吉双院长领衔的广东外语外贸大学国际服务经济研究院“中国城市服务业竞争力”研究课题组发布了“中国城市服务业竞争力报告2017”并作解读。

2018年7月29-31日，“第八届中国服务贸易年会”在山东威海召开。由林吉双院长领衔的广东外语外贸大学国际服务经济研究院“中国城市服务业竞争力”研究课题组发布了“中国城市服务业竞争力报告2017”并作解读。

课题组基于对中国城市服务业的长期研究，继续收集和整理中国城市服务业相关的详实统计数据，以经济理论、服务业发展的有关规律为基础，在广泛听取各方的反馈和意见的基础上，以定量分析方法为依据，从服务业发展水平、发展活力、发展条件和发展环境等指标出发，通过多指标的筛选与合成构建中国城市服务业发展竞争力指标，发布“中国城市服务业竞争力报告2017”，以科学、客观、准确地反映中国各城市的服务业竞争力状况。据悉，这是课题组连续第三年在全国性学术会议上发布中国城市服务业竞争力排名。

根据中国城市服务业竞争力报告2017，中国地级以上城市服务业竞争力十强城市依次是：北京、上海、深圳、广州、重庆、杭州、天津、苏州、南京、武汉；

服务业发展水平十强城市：北京、上海、广州、深圳、重庆、天津、杭州、南京、武汉、苏州；

服务业发展活力十强城市：北京、上海、重庆、杭州、深圳、蚌埠、广州、长沙、郑州、无锡；

服务业发展条件十强城市：上海、北京、重庆、天津、深圳、广州、苏州、杭州、成都、武汉；

服务业发展环境十强城市：珠海、深圳、北京、厦门、广州、杭州、西安、东莞、南京、嘉峪关。

东部地区城市服务业竞争力十强城市依次是：北京、上海、深圳、广州、杭州、天津、苏州、南京、无锡、青岛；

中部地区城市服务业竞争力十强城市依次是：武汉、长沙、郑州、合肥、太原、南昌、洛阳、芜湖、蚌埠、新余；

西部地区城市服务业竞争力十强城市依次是：重庆、成都、西安、昆明、包头、呼和浩特、贵阳、鄂尔多斯、乌鲁木齐、南宁；

东北地区城市服务业竞争力十强城市依次是：哈尔滨、长春、吉林、大庆、大连、松原、白山、牡丹江、佳木斯、沈阳 ；

在此次会议上，课题组成员刘恩初博士发布了由人民出版社出版的《中国城市服务业竞争力报告2016》新书，这是我国高校和社会智库首次公开出版发布的中国城市服务业竞争力排名报告蓝皮书。