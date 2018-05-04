五一假期里，珠海这所高校成热门“景点”

五一假期，UIC成了一个热门“景点”，学校于4月30日举行校园开放日，有专业摊位咨询、招生说明会、模拟课堂、校园游览等丰富的活动，吸引了逾千名中学生及家长。

南方网讯 五一假期，UIC成了一个热门“景点”，学校于4月30日举行校园开放日，有专业摊位咨询、招生说明会、模拟课堂、校园游览等丰富的活动，吸引了逾千名中学生及家长。除了广东省内考生，为了一睹未来的大学，有的学生和家长也是“蛮拼的”，特地从黑龙江、北京、河南、贵州、云南、湖南等地赶来参加校园开放日。

众多学生及家长参加招生说明会

今年UIC在全国30个省市自治区招生共1750人，其中广东省拟招收700人（本科提前录取批次拟招200人、自主招生等院校综合评价拟招500人）。除广东省外，UIC在其他省、市、自治区列入本科第一批次录取（在本科一、二批合并的省市区列入本科批次录取）。2017年，UIC在黑龙江理科的录取平均分比当地一本线高75分，河北、湖北、辽宁、内蒙古、新疆的录取平均分数也逐年递增，录取平均分高出当地一本线约40-60分。

UIC吴清辉校长欢迎大家的到来

今年广东省合并本科录取批次，报考UIC是否受到该政策影响是众多考生及家长关心的问题。UIC今年面对广东考生在“本科提前录取批次非军检院校录取”和“自主招生等院校综合评价录取”。