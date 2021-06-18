方法来了！志愿填报时，学校、专业的顺序可以这样排列

由于今年调剂在组内进行，不在大学所有专业内进行，故强烈建议服从调剂，否则对于本科线上的考生来说，就只能补录或者专科了 。

当你锁定了心仪的院校和专业后，如何将它们科学地进行排序也很重要。

最近这段时间，大家除了坐等分数，最关心的事情应该就是选学校挑专业了。

在之前的线上沙龙中，暨南大学艺术学校党总支书记、研究员，原暨南大学招生办主任黄跃雄为考生、家长详细解析了志愿填报中院校和专业的排列方法。今天，一起来听听吧~

院校专业组的排列方法

今年实行院校专业组的投档录取模式，建议考生可以大胆去冲。

具体来看，院校专业组的排列方法有三种可以参考：

1、平稳型。以第22-23个志愿为中心，每个志愿的分差在2-5分左右，依次展开，冲稳保各占三分之一。

2、保守型。以第15个志愿为中心，每个志愿的分差在2-5分左右，依次展开，保和稳的成分多一些。

3、激进型。以第30个志愿为中心，每个志愿的分差在2-5分依次展览，冲的成分多一些。新高考的头几年，给敢冲的考生提供了条件。

志愿组内的专业排列法

1、高分法。将热门专业或者录取分数可能比较高的专业排在前面。（看这个专业志愿组里面专业的往年录取分数，按录取分数从高到低这样来进行排列。）

2、喜欢法。将最喜欢的专业放到第一位；然后依次类推。六个专业的顺序不建议颠倒，分差（1-3）要一定距离。分数差异过小，等于只报了一个专业。

3、第六志愿法。慎重选择第六志愿，服从调剂时规避被非常不喜欢的专业录取。专业组内可能存在考生特别不喜欢的专业，这时候第六志愿就显得特别重要了，第六志愿选择一个自己可以接受的专业，也就是最差也能够录取到这个第六专业来规避你不喜欢的专业的问题。

要特别注意的是：由于今年调剂在组内进行，不在大学所有专业内进行，故强烈建议服从调剂，否则对于本科线上的考生来说，就只能补录或者专科了 。

本 期 互 动

现阶段，你所搜集到的院校专业信息够填45个志愿吗？