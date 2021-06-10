大家都在问|师范类、计算机类、财经类……填报这些热门专业必须知道哪些事儿？

这些热门专业有哪些报考门槛、填报要求？它们的未来发展、就业前景是怎么样的？

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在前不久的“伴爱启航——热门专业线上主题沙龙”中，我们的生涯规划专家围绕财经类、计算机类、师范类等近年来深受家长、考生追捧的专业与家长们召开了一场热烈的分析讨论。

这些热门专业有哪些报考门槛、填报要求？它们的未来发展、就业前景是怎么样的？

今天，考考就整理了沙龙中这些家长最关心的问题，一起来看看吧~

财经类专业

财经类专业一直都是广东省考生报考热度最高的一个门类之一，也有很多家长在咨询这一块儿的问题，根据以往经验，财经类专业在报考的时候，有三个需要特别注意的地方：

1、对数学能力有要求

在中学年代的学习中，经济这一部分内容是出现在政治这一门学科中，所以很多学生会认为经济是偏文科的专业，但其实财经类专业跟数学的联系是相当紧密的。本科阶段的学习还比较偏理论性，但一旦往研究生深处走，就涉及到量化投资分析、证券分析，金融分析甚至说是计算机建模等知识，对数学能力的要求还是挺高的。

数学成绩比较薄弱，平时成绩或高考分数达不到90分到100分左右的同学，不太建议报考财经类专业。

2、对名校背景有要求

在每年的就业报告中可以看出，财经类专业都是薪酬比较高，且就业对口率也比较高的一个专业，相对来说也是竞争比较激烈的一个专业，在就业时对学生的本科及硕士背景都是有一定要求的，大概率至少都要在985，211这样的一个范围及以上，普通的211还不行，还得是比较强的211才会有竞争力，比如说央财、中南财经政法这一类的学校。

所以大家平时也可以观察到，不是所有读金融投资类的学生都能找到很高薪的工作，更多的学生毕业之后可能是从事银行里的运营岗、保险公司业务岗、销售岗之类的，所以，各位家长及考生千万不要对财经类专业一个过高的幻想跟期待，在学生成绩比较一般、学校背景不高的情况下，财经类专业它跟其他普通专业没什么区别的。

3、对大学所在城市有要求

读财经类专业尽可能的选择北上广深以及东南沿海一些经济比较发达的城市，因为财经类专业对大学实习的要求是比较高的，基本都要求学生在大学阶段有一到两份公司背景经历较好的实习经历，好的城市相对来说比较好接触到相对比较优质的公司去实习。

计算机类专业

1、对数学能力有要求

计算机专业对数学能力的要求比财经类专业更甚，因为计算机专业的学生毕业之后不管是从事简单一点的代码程序员工作，还是从事更高深的计算机科学工作，都需要很强的数理逻辑思维。

2、本科生就业优势相对较大

跟一些偏理论、研究类专业不同，计算机类专业本科生的就业优势是相对比较大的。第一是因为该专业第一线市场需求量比较大，第二是计算机专业教的很多是偏应用类的知识，通俗来是就是直接学技能，而这些技能在本科的四年时间里足够学生掌握并熟练运用。

3、在大部分学校招生分数都很高

根据以往经验，计算机专业的投档分数很可能比同一院校的最低投档分数线高10到15分左右，在一些计算机专业很强的学校，甚至能高20分以上。所以大家一定要注意，如果要报计算机专业，最好填报一所录取排位低于自身排位一些的学校或专业组。

师范类专业

教师这一职业无论是职业稳定度、社会地位、福利待遇等各方面都很不错的，属于旱涝饱收的职业，师范类专业的报考近年来也是“水涨船高”。关于师范类专业的报考，以下三点需注意：

1、不同城市对教师学历要求不一样

很多家长都会问，做老师是不是一定要硕士学历？是不是一定要读师范专业？但其实，每个城市对教师的要求都是不一样的，就拿深圳举例，对老师是否毕业于师范院校不做强行规定，只要专业对口就行，比如招数学老师，就指定是数学这一类专业，包括统计学、计算科学、数学分析这类专业都可以。像广东省内一些其他的城市，对教师的要求不一定要硕士，特别是教小学初中的教师，但要求一定得是师范专业毕业。

这个是因事制宜的，要求大家要根据自己所在城市来做决定，填报之前可以查找一下自己所在城市的教师招聘系统，研究一下自己所在城市的教师招聘要求，不要人云亦云，或者说指定一些公众号就做决定。

2、建议选择师范类院校和地区强校

先要做老师，可以优先选择两类学校，一是师范类院校，比如广东省最有名的华南师范大学，其他城市像是华中师范大学、北京师范大学等，因为这类师范类院校毕业的学生在毕业之前可以参加学校里面的定岗实习，毕业时也会有一些小、初、高学校去到这类师范类院校做定向招聘。这类学校，在学生求职方面是比较有优势的。

如果不是这种师范类院校，也建议选择一个地区强校，以广东来说，像深大、广外、暨大之类的大学，因为每个地方招聘老师的标准不一样，地区强校也会相对增强求职时的受认可度。

3、“师范类专业”是什么

有很多家长都在问，什么叫做师范类专业？其实，师范类专业就是大学招生目录中，专业名字后面有个扩号，里面写着师范两个字的专业。

比如▼▼▼

普通专业：汉语言文学

师范专业：汉语言文学（师范）

普通类的汉语言文学专业，它主要的研究偏文学类，如作品鉴赏、如何写稿等，师范类汉语言文学专业更侧重于对一个学生教师能力的培养，师范类专业在大三大四的时候会教授一些教育学原理、教育学心理之类的课程，也会有一些实践课程，比如去当地的小、初、高学校做实习老师。

记者|罗予岐

本期专家顾问丨广东阳光高考公益专家库李玲颖团队——慕容亨

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