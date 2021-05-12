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不容错过！今年高考升学的这些活动，去哪儿落地你来决定！

2021-05-12 16:43 来源：南方网
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　　站在高考这道选择题面前

　　每一个人都曾迷茫犹豫、小心翼翼

　　下面这些问题，是否也是你内心的声音：

　　“新高考政策变化了，我们该怎么办？

　　志愿填报，选大学重要还是选专业重要？

　　安稳好就业的专业or追逐艺术梦想的专业？

　　听孩子的or听父母的？选错了怎么办？

　　……”

　　我们是，南方青春高考季

　　我们是，南方报业教育垂直领域的王牌IP

　　我们来自，南方网教育频道，南方+高考栏目

　　我们的愿景是，让高考升学不留遗憾！

　　与你一起赢接“新高考”，我们准备好了！

　　2021年，服务“志愿填报”第8年，我们是认真的！

　　你一定在纠结这个消息可信吗？这个专家靠谱吗？这个信息必须要知道吗？

　　为啥他们说的东西总是听不懂、越听越焦虑？……

　　志愿填报是家庭的一件大事，也是一件很复杂的功课。

　　2021年，我们给你准备了看得懂、学得会而且真正需要的内容，绝不讲废话。

　　用8个大招，让志愿填报没那么难！

　　你用【柯大侠阅读笔记】快速吃透高考政策和学校招生章程

　　你用【最好的专业】了解和选择大学专业

　　你用【师兄师姐带你探名校系列真人秀】云体验学校生活学习场景

　　你用【家长日记】借鉴其他家长的报考思路

　　你用【】音频栏目在睡前三分钟强化志愿填报知识的理解

　　你加入【广东高考家长群】与家长们激烈互动讨论

　　你收藏【南方+高考栏目】随时随地翻阅查询最全的志愿填报信息

　　你关注【广东考试】微信公众号养成了每日一文的阅读习惯

　　关注了一堆公众号、收到了无数的高考直播信息，被轰炸得头晕脑胀，难以筛选。

　　时间宝贵，争分夺秒。你需要的是精准的、权威的内容。

　　今年高招季，“南方青春高考季-2021年广东高考招生咨询会”直播访谈也将在陆续与你见面。

　　在这里你可以，获得权威发布的最新高考政策，还会有高校招生负责人给你讲透学校今年的招生规则和情况。

　　在这里你可以，看到《高考志愿填报系列直播》，跟着志愿填报专家一步步学会填志愿，完成属于自己的志愿表。

　　今年要请哪所高校、哪位专家，听你的！

　　详细排期安排，请密切关注“广东考试”微信公众号推送。

　　志愿填报是你最为关注、最老大难的话题，而遇上2021年新高考，填好志愿更是难上加难！

　　想找人问问，但是市场上到底哪些是真专家？志愿填报的问题我该问谁？该听谁的？该在哪里学习了解？这些困惑我们来帮你！

　　广东阳光高考公益专家库平台示意图

　　2021年，南方青春高考季组织一支公益高考升学专家团，他们是由省内外知名高校招生负责人、资深高考志愿规划师、全球生涯规划师等组成。

　　你将会在广东高考招生咨询会的线下、线上活动中见到他们，听到他们的精彩、细致讲解，还可以1对1向他们提问。

　　去年已经有10万家长在这里获得了答案。

　　2021年，你终于可以像往届的家长一样，参加广东高考招生咨询会线下公益活动了！

　　免费报名，抢票成功！

　　在这里你可以，实实在在见到高校招生负责人，提出你最迫切的问题：“这个分数能上你们学校吗？”……

　　来自对外经贸大学、南京大学、浙江大学、中国人民警察大学、西交利物浦大学、宁波诺丁汉大学、中山大学、华南理工大学、暨南大学、深圳大学、南方科技大学、南方医科大学、华南农业大学、广东工业大学、广东外语外贸大学、广东财经大学、广州城市理工学院（原华南理工大学广州学院）、广州新华学院（原中山大学新华学院）、广州工商学院、广州华商职业学院等，100余所不同层次不同类型高校的招生老师，总有一款适合你！

　　我们已经在广州、深圳、佛山、东莞、惠州、清远、汕头、揭阳等12个城市举办过近百场线下公益活动。

　　今年的活动举办地点，由你决定。

　　点击下方链接，填写问卷告诉我，你的选择！

　　【2021南方青春高考季系列活动意向征集

　　8年来我们见证数十万考生家庭

　　按下未来可期的确认键

　　2021广东省高考综合改革走基层系列公益活动正在进行！

　　2021年，我在南方青春高考季等你！

　　【统筹】陈诗洋

　　【记者】翁子盈 罗予岐

　　【策划】陈诗洋 翁子盈 柯丹洁 罗予岐 唐巧燕

　　【出品】南方青春高考季

 

编辑： 罗予岐

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