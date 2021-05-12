不容错过！今年高考升学的这些活动，去哪儿落地你来决定！

站在高考这道选择题面前
每一个人都曾迷茫犹豫、小心翼翼
下面这些问题，是否也是你内心的声音：
“新高考政策变化了，我们该怎么办？
志愿填报，选大学重要还是选专业重要？
安稳好就业的专业or追逐艺术梦想的专业？
听孩子的or听父母的？选错了怎么办？
……”
我们是，南方青春高考季
我们是，南方报业教育垂直领域的王牌IP
我们来自，南方网教育频道，南方+高考栏目
我们的愿景是，让高考升学不留遗憾！
与你一起赢接“新高考”，我们准备好了！
2021年，服务“志愿填报”第8年，我们是认真的！
你一定在纠结这个消息可信吗？这个专家靠谱吗？这个信息必须要知道吗？
为啥他们说的东西总是听不懂、越听越焦虑？……
志愿填报是家庭的一件大事，也是一件很复杂的功课。
2021年，我们给你准备了看得懂、学得会而且真正需要的内容，绝不讲废话。
用8个大招，让志愿填报没那么难！
你用【柯大侠阅读笔记】快速吃透高考政策和学校招生章程
你用【最好的专业】了解和选择大学专业
你用【师兄师姐带你探名校系列真人秀】云体验学校生活学习场景
你用【家长日记】借鉴其他家长的报考思路
你用【听】音频栏目在睡前三分钟强化志愿填报知识的理解
你加入【广东高考家长群】与家长们激烈互动讨论
你收藏【南方+高考栏目】随时随地翻阅查询最全的志愿填报信息
你关注【广东考试】微信公众号养成了每日一文的阅读习惯
关注了一堆公众号、收到了无数的高考直播信息，被轰炸得头晕脑胀，难以筛选。
时间宝贵，争分夺秒。你需要的是精准的、权威的内容。
今年高招季，“南方青春高考季-2021年广东高考招生咨询会”直播访谈也将在陆续与你见面。
在这里你可以，获得权威发布的最新高考政策，还会有高校招生负责人给你讲透学校今年的招生规则和情况。
在这里你可以，看到《高考志愿填报系列直播》，跟着志愿填报专家一步步学会填志愿，完成属于自己的志愿表。
今年要请哪所高校、哪位专家，听你的！
详细排期安排，请密切关注“广东考试”微信公众号推送。
志愿填报是你最为关注、最老大难的话题，而遇上2021年新高考，填好志愿更是难上加难！
想找人问问，但是市场上到底哪些是真专家？志愿填报的问题我该问谁？该听谁的？该在哪里学习了解？这些困惑我们来帮你！
广东阳光高考公益专家库平台示意图
2021年，南方青春高考季组织一支公益高考升学专家团，他们是由省内外知名高校招生负责人、资深高考志愿规划师、全球生涯规划师等组成。
你将会在广东高考招生咨询会的线下、线上活动中见到他们，听到他们的精彩、细致讲解，还可以1对1向他们提问。
去年已经有10万家长在这里获得了答案。
2021年，你终于可以像往届的家长一样，参加广东高考招生咨询会线下公益活动了！
免费报名，抢票成功！
在这里你可以，实实在在见到高校招生负责人，提出你最迫切的问题：“这个分数能上你们学校吗？”……
来自对外经贸大学、南京大学、浙江大学、中国人民警察大学、西交利物浦大学、宁波诺丁汉大学、中山大学、华南理工大学、暨南大学、深圳大学、南方科技大学、南方医科大学、华南农业大学、广东工业大学、广东外语外贸大学、广东财经大学、广州城市理工学院（原华南理工大学广州学院）、广州新华学院（原中山大学新华学院）、广州工商学院、广州华商职业学院等，100余所不同层次不同类型高校的招生老师，总有一款适合你！
我们已经在广州、深圳、佛山、东莞、惠州、清远、汕头、揭阳等12个城市举办过近百场线下公益活动。
今年的活动举办地点，由你决定。
点击下方链接，填写问卷告诉我，你的选择！
8年来我们见证数十万考生家庭
按下未来可期的确认键
2021广东省高考综合改革走基层系列公益活动正在进行！
2021年，我在南方青春高考季等你！
【统筹】陈诗洋
【记者】翁子盈 罗予岐
【策划】陈诗洋 翁子盈 柯丹洁 罗予岐 唐巧燕
【出品】南方青春高考季