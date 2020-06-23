最好的专业｜360°全景体验“新工科”！

从“这个专业好不好？这个专业学什么？这个专业未来干什么？”三个维度全景体验学科场景，诠释出最好的专业就是最适合考生的专业这一理念，帮助大家合理定位专业。

南方青春高考季推出特别策划“最好的专业”短视频栏目！

从“这个专业好不好？这个专业学什么？这个专业未来干什么？”三个维度全景体验学科场景，诠释出最好的专业就是最适合考生的专业这一理念，帮助大家合理定位专业。

本期走进华南理工大学广州国际校区吴贤铭智能工程学院，带领大家了解【新工科】这门学科。

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新工科，属于工科门类，主要指针对新兴产业的专业，以互联网和工业智能为核心，包括大数据、云计算、人工智能、区块链、虚拟现实、智能科学与技术等相关工科专业。新工科专业是以智能制造、云计算、人工智能、机器人等用于传统工科专业的升级改造，相对于传统的工科人才，未来新兴产业和新经济需要的是实践能力强、创新能力强、具备国际竞争力的高素质复合型新工科人才。

家长与孩子沟通定专业必须学会的一句话模板

有许多家长反映与孩子在沟通选专业时其实不太清楚能够从哪几个角度去了解专业。陈璐博士建议，大家可以尝试用模块化的方法学习如何用一句话模板，与孩子沟通一同定位专业。

专业的培养目标（培养什么样的人）+主干课程（怎么培养）+与高中学科相关度（要求的学校能力）+就业前景（培养后输出方向）+开设院校（是哪些院校的优势专业）

可参考：家长如何辅助孩子定位专业【高考志愿填报系列直播】

那么，我们来举个例子。

以华南理工大学广州国际校区吴贤铭智能工程学院的新工科为例，这个学院针对新工科开设机器人工程（080803T）与智能制造工程（080213T）两个二级专业。通过聚焦国内外创新资源，聚焦工业机器人、医疗机器人、服务机器人以及无人驾驶系统等研究领域，培养具有全球竞争力的机器人领军人才。比较适合理科生、数学好、英语好、动手能力强的考生报考，课程以机械工程、自动化、电子电信、计算机等多个学科交叉融合的专业设置为主，课程主要是以问题为导论的实践课程，激发学生创新精神，激发实践动手能力为目标，毕业后的学生要成为进得了实验室，开得了学术会议，指导工厂生产的复合型人才。

如果想了解更多学科，欢迎留言告诉我们。

【统筹】陈诗洋

【策划】翁子盈 柯丹洁

【记者】翁子盈

【编导】柯丹洁

【摄制】李江锐

【海报设计】陈伟红

【鸣谢单位】华南理工大学党委宣传部

【支持单位】华南理工大学广州国际校区吴贤铭智能工程学院

【出品】南方青春高考季