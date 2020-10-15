高考月历如何用？

今日阅读：3个方法教你抓住全年报考时间月历要点

上一期，我们推出了《入门级|3分钟速览2021高考重要报考时间点》（←点击查看） 。有了信息还要懂得怎么用，今天，南方青春高考季带你用3个方法抓住它的要点！

首先，月历仅作参考提示，切勿对标使用。高考报考时间月历是根据往年高考信息做综合测算，每一年都会根据当年的招生政策变化而变化，我们也将持续关注。（2021年高考报名时间提前1个月。←点击了解报名事宜）

其次，家长要根据全年报考时间月历留意并查阅高考各类升学招生信息、报考时间。一是报考时间月历隐藏着很多的高考类型；二是家长要懂得根据月历表上信息，提前登录阳光高考信息平台、广东省教育考试院、各高校、权威媒体渠道（南方网、南方+）的官网、官微，了解具体的各类高考升学路径报考信息。

最后，建议各位家长可结合当月最新的报考资讯将高考月历补充完整，还可结合孩子在校的校历时间表（月考/一模/二模/三模/四模...），做好补充，做好标记，以免错过最佳报考机会。

方法掌握了，如何实操呢？【入门级】分级阅读将陆续为你解答！

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记者|柯丹洁

本期专家顾问|高考志愿规划师 徐弋淋

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