南方青春高考季，分级阅读“升级”攻略！

南方青春高考季将推出高考升学系列内容分级阅读各类高考升学信息将分成【入门级】【强化级】【专家级】，满足不同层次家长的需求。

转眼间，高中学子已在校园备战1个多月。家长们又开始焦虑了！

可是......

考考收到了好多家长发过来的难题：

我还是小白，求指导...

信息量这么大，我从何学起？

我没有时间怎么办？

我有点基础了，能不能来点真正的干货？！

前辈推的这些信息都看不懂怎么办？

......

这些通通都不用慌！！

南方青春高考季，会一直陪伴大家！

带领你从【小白】一路打怪升级成为【专家】

接下来，

南方青春高考季将推出

高考升学系列内容分级阅读

各类高考升学信息将分成

【入门级】【强化级】【专家级】

满足不同层次家长的需求。

入门级

“我还是小白，看不懂各个家长群发的信息，怎么办呢？”

【入门级】分级阅读内容，学习难度低，篇幅短小，字数一般在500字以内，家长只需要利用碎片化的时间即可学习一个小小的知识点。每个知识点都会有链接帮助你回顾学习。

读完之后，家长将对单个知识点有一个基本的了解，掌握基本的概念和方法，当坚持阅读到一定数量时，你将完成【入门级】阅读认证，接下来的【强化级】内容将会更加轻松。

强化级

有的家长担心：概念看了很多，可是不知道要怎么用起来，又该怎么办？

【强化级】分级阅读内容，学习难度中等，形式多样，字数一般在1000字左右，家长在掌握高考升学相关概念之后，通过阅读经典案例、划重点等较为深度的内容，收获更多精编信息，在短时间内掌握实操方法。

阅读并掌握之后，你将完成【强化级】阅读认证，你基本就可以独立学习，并根据孩子的实际状况操作啦！当然，如果你还觉得这还不够，我们还有【专家级】分级阅读内容陪伴你！

专家级

“概念和方法都知道了，但是应该如何实操呢？”

【专家级】分级阅读内容，篇幅较大，内容较系统化，是对【入门级】【强化级】的重组，我们会有系列的文章、系列的训练营、深度的解析，来帮助你实践。

当学习完成【专家级】的内容，你不仅可以成为孩子高考升学路上的助力师，还有机会加入到南方青春高考季专家团队帮助更多的家长。

南方青春高考季，让高考升学不留遗憾，我们会一直陪伴大家！如果有更多的需求，欢迎留言告诉我们。