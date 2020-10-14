南方青春高考季，分级阅读“升级”攻略！

转眼间，高中学子已在校园备战1个多月。家长们又开始焦虑了！
可是......
考考收到了好多家长发过来的难题：
我还是小白，求指导...
信息量这么大，我从何学起？
我没有时间怎么办？
我有点基础了，能不能来点真正的干货？！
前辈推的这些信息都看不懂怎么办？
......
这些通通都不用慌！！
南方青春高考季，会一直陪伴大家！
带领你从【小白】一路打怪升级成为【专家】
接下来，
南方青春高考季将推出
高考升学系列内容分级阅读
各类高考升学信息将分成
【入门级】【强化级】【专家级】
满足不同层次家长的需求。
入门级
“我还是小白，看不懂各个家长群发的信息，怎么办呢？”
【入门级】分级阅读内容，学习难度低，篇幅短小，字数一般在500字以内，家长只需要利用碎片化的时间即可学习一个小小的知识点。每个知识点都会有链接帮助你回顾学习。
读完之后，家长将对单个知识点有一个基本的了解，掌握基本的概念和方法，当坚持阅读到一定数量时，你将完成【入门级】阅读认证，接下来的【强化级】内容将会更加轻松。
强化级
有的家长担心：概念看了很多，可是不知道要怎么用起来，又该怎么办？
【强化级】分级阅读内容，学习难度中等，形式多样，字数一般在1000字左右，家长在掌握高考升学相关概念之后，通过阅读经典案例、划重点等较为深度的内容，收获更多精编信息，在短时间内掌握实操方法。
阅读并掌握之后，你将完成【强化级】阅读认证，你基本就可以独立学习，并根据孩子的实际状况操作啦！当然，如果你还觉得这还不够，我们还有【专家级】分级阅读内容陪伴你！
专家级
“概念和方法都知道了，但是应该如何实操呢？”
【专家级】分级阅读内容，篇幅较大，内容较系统化，是对【入门级】【强化级】的重组，我们会有系列的文章、系列的训练营、深度的解析，来帮助你实践。
当学习完成【专家级】的内容，你不仅可以成为孩子高考升学路上的助力师，还有机会加入到南方青春高考季专家团队帮助更多的家长。
南方青春高考季，让高考升学不留遗憾，我们会一直陪伴大家！如果有更多的需求，欢迎留言告诉我们。