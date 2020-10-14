南方青春高考季联合志愿填报专家，综合整理出2021届高考全年报考时间月历。

今日阅读：3分钟速览2021高考重要报考时间点

南方青春高考季联合志愿填报专家，综合整理出2021届高考全年报考时间月历，供您参考。

2020年

9月

①艺考类招生考试说明（体育、美术、舞蹈、广播电视编导）

②广东高考报名办法发布

10月

①空军招飞初选检测

②海军招飞启动

③民航招飞信息陆续公布

11月

①高考报名启动

12月

①艺术类统考

②其他特殊类招生政策公布（保送生/高水平艺术团/高水平运动队招生)

③港澳高校内地招生

2021年

1月

①艺术类校考报名

②特殊类型招生考试

2月

①艺术类专业校考

②高校招生相关政策公布

③广东高考招生咨询会陆续开始（点击提前预习2019年招生宣讲内容）

④特殊类型招生简章公布

3月

①春季高考志愿填报

②高考体检

③强基计划/综合评价招生报名

④高考英语口语测试

4月

①强基计划招生启动

②高校专项计划报名

③各类招生宣讲、志愿填报信息陆续公布

5月

①各校招生章程陆续公布

②军队院校、公费师范生、免费医学生招生政策公布

6月

①2021年高考

②强基计划/综合评价校考

③军事、武警、公安类院校面试

④高考查分、最低控制分数线公布

⑤高考志愿填报

7月-8月

①高考各批次录取

②高校寄送录取通知书

③相关助学政策公布

月历如何用？要点有哪些？【入门级】分级阅读将陆续为你解答！

南方青春高考季出品，未经授权禁止转载

本期专家顾问|高考志愿规划师 徐弋淋

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