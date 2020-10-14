今日阅读：3分钟速览2021高考重要报考时间点
南方青春高考季联合志愿填报专家，综合整理出2021届高考全年报考时间月历，供您参考。
2020年
9月
①艺考类招生考试说明（体育、美术、舞蹈、广播电视编导）
②广东高考报名办法发布
10月
①空军招飞初选检测
②海军招飞启动
③民航招飞信息陆续公布
11月
①高考报名启动
12月
①艺术类统考
②其他特殊类招生政策公布（保送生/高水平艺术团/高水平运动队招生)
③港澳高校内地招生
2021年
1月
①艺术类校考报名
②特殊类型招生考试
2月
①艺术类专业校考
②高校招生相关政策公布
③广东高考招生咨询会陆续开始（点击提前预习2019年招生宣讲内容）
④特殊类型招生简章公布
3月
①春季高考志愿填报
②高考体检
③强基计划/综合评价招生报名
④高考英语口语测试
4月
①强基计划招生启动
②高校专项计划报名
③各类招生宣讲、志愿填报信息陆续公布
5月
①各校招生章程陆续公布
②军队院校、公费师范生、免费医学生招生政策公布
6月
①2021年高考
②强基计划/综合评价校考
③军事、武警、公安类院校面试
④高考查分、最低控制分数线公布
⑤高考志愿填报
7月-8月
①高考各批次录取
②高校寄送录取通知书
③相关助学政策公布
月历如何用？要点有哪些？【入门级】分级阅读将陆续为你解答！
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本期专家顾问|高考志愿规划师 徐弋淋
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