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3分钟速览2021高考重要报考时间点

2020-10-14 17:45 来源：南方网
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　　今日阅读：3分钟速览2021高考重要报考时间点

　　南方青春高考季联合志愿填报专家，综合整理出2021届高考全年报考时间月历，供您参考。

　　2020年

　　9月

　　①艺考类招生考试说明（体育、美术、舞蹈、广播电视编导）

　　②广东高考报名办法发布

　　10月

　　①空军招飞初选检测

　　②海军招飞启动

　　③民航招飞信息陆续公布

　　11月

　　①高考报名启动

　　12月

　　①艺术类统考

　　②其他特殊类招生政策公布（保送生/高水平艺术团/高水平运动队招生)

　　③港澳高校内地招生

　　2021年

　　1月

　　①艺术类校考报名

　　②特殊类型招生考试

　　2月

　　①艺术类专业校考

　　②高校招生相关政策公布

　　③广东高考招生咨询会陆续开始（点击提前预习2019年招生宣讲内容

　　④特殊类型招生简章公布

　　3月

　　①春季高考志愿填报

　　②高考体检

　　③强基计划/综合评价招生报名

　　④高考英语口语测试

　　4月

　　①强基计划招生启动

　　②高校专项计划报名

　　③各类招生宣讲、志愿填报信息陆续公布

　　5月

　　①各校招生章程陆续公布

　　②军队院校、公费师范生、免费医学生招生政策公布

　　6月

　　①2021年高考

　　②强基计划/综合评价校考

　　③军事、武警、公安类院校面试

　　④高考查分、最低控制分数线公布

　　⑤高考志愿填报

　　7月-8月

　　①高考各批次录取

　　②高校寄送录取通知书

　　③相关助学政策公布

　　月历如何用？要点有哪些？【入门级】分级阅读将陆续为你解答！

　　南方青春高考季出品，未经授权禁止转载

　　本期专家顾问|高考志愿规划师 徐弋淋

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编辑： 罗予岐

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