内地和香港教育大咖齐聚UIC 共话“新高考”改革

日前，近百所内地重点中学、多所香港中学校领导以及10所重点大学的老师齐聚珠海，参加北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院（简称UIC）举行的“高考改革背景下的全国高中校长论坛”。

日前，近百所内地重点中学、多所香港中学校领导以及10所重点大学的老师齐聚珠海，参加北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院（简称UIC）举行的“高考改革背景下的全国高中校长论坛”。

论坛围绕“新高考改革的选课走班及生涯规划”这一主题展开讨论，邀请了中国教育学会会长、原北京师范大学校长钟秉林，中国教育在线总编陈志文，浙江教育出版集团教育科学研究院秘书长董莉，香港校董学会副主席、福建中学前校长林建华，香港新会商会陈白沙纪念中学校长徐荣耀及全球职业规划师陈璐做主题演讲。

应对高考改革的新挑战

钟秉林教授担任当晚高桌晚宴的演讲嘉宾，他介绍了21世纪以来中国教育事业的发展情况和现状。钟教授指出，在社会越来越重视学生优质均衡发展、高考的公平性受到严峻挑战的情况下，进行高考改革是非常有必要的。新高考对文理不分科进行了探索，虽然提高了对班级管理和学校师资的要求，但有利于扭转基础教育过度强调应试和学生偏科的现象。应对新的挑战，要转变教育思想观念、完善学生评价制度、改革人才培养模式、促进教师职业发展、探索管理体制创新。他还表示，未来还将扩大高校招生自主权，使特殊人才有机会脱颖而出。

考生不宜功利化算计分数

在嘉宾演讲环节，中国教育在线总编陈志文说道，新高考改革遇到的最大舆情是选物理的考生大幅度减少，根本问题是对分数的功利算计，而新高考背景下分数的绝对意义已经降低了，不宜过度算计。如果不学物理，即使分数再高，报考时也会受到很多好大学、好专业的限制。通过分析浙江省的数据，他还指出，虽然物理拿高分不易，但选物理考生的本科率高于非物理考生21%。他建议学生尽量多学理科，选择物理、化学、历史的组合可以选择就读的专业是最多的。

每一所高中都应有自己的特色

浙江教育出版集团教育科学研究院秘书长董莉总结了高考招生模式的变化、浙江省总体实施的情况以及带来的一些影响。她认为，考生可以根据兴趣特长来选学科、选大学，大学录取不再分批次，而是分段进行平行投档，增大了学生的选择权，使学生个性化发展有了可能。对于不同层次的高中学校来说，多样化特色化发展成为趋势。