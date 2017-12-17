“依法治国、依规治党与行政执法”论坛在广外举行

12月16日，“依法治国、依规治党与行政执法”高端论坛暨中国行为法学会行政执法行为研究会2017年年会在广东外语外贸大学举行。来自国家行政学院、北京大学、清华大学、武汉大学、浙江大学、山东大学、中山大学等多所高校和实务部门的一百余位专家学者，以及多家新闻媒体记者出席了本次论坛。

12月16日，“依法治国、依规治党与行政执法”高端论坛暨中国行为法学会行政执法行为研究会2017年年会在广东外语外贸大学举行。来自国家行政学院、北京大学、清华大学、武汉大学、浙江大学、山东大学、中山大学等多所高校和实务部门的一百余位专家学者，以及多家新闻媒体记者出席了本次论坛。

在论坛开幕式环节，同时举行了“广东省普通高校人文社会科学重点研究基地”授牌仪式，广东外语外贸大学等四所高校党内法规研究中心被认定为“广东省普通高校人文社会科学重点研究基地”。

广东外语外贸大学党委书记、校长隋广军教授强调本次论坛围绕依法治国、依规治党与行政执法的热点、重点、难点问题进行研讨，具有重大的理论意义与现实意义，符合新时代中国特色社会主义背景下对法学理论研究所提出的新要求。对于此次会议由广东外语外贸大学承办，隋广军表示这是对学校的信任与鼓舞，希望各位专家、学者对学校法学学科发展提出宝贵意见，学校将抓住机遇，进一步搭建平台，做强法学学科，大力提升研究水平，大力培养涉外法学人才，增强服务社会能力，积极参与法治建设实践，力争为推进法治广东建设做出贡献。

中国行为法学会行政执法行为研究会会长、国家行政学院法学部主任胡建淼教授表示，本次会议是对十九大报告中坚持依法治国、依规治党有机统一的进一步领会。同时，他认为中国特色社会主义的一大特色是坚持党的领导，在党的领导下讨论党与国家、党与政府之间的关系，这是依法治国与依规治党两者关系在法律上的体现。

广东省教育厅党组成员、副厅长那佳指出，为了贯彻落实中央文件精神，广东省委出台了关于加强党内法规制度建设的实施意见，提出高校应该承担搭建研究平台、推进重大问题研究、完善人才培养体系、打造理论研究队伍四大核心任务，并且指出高校在党内法规研究工作中应大有作为。在广东省委办公厅的统筹指导下，广东省教育厅批准广东外语外贸大学等四家高校的党内法规研究中心为“广东省普通高校人文社会科学重点研究基地”。她希望四所高校进一步提高认识，发挥自身优势，切实增强助推依法治国、依规治党的责任感、使命感，打造高水平理论研究队伍。