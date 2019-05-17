南方网
南方日报
南方都市报
南方杂志
曾任省教育厅政策法规处任副主任、曾任广东高等教育出版社社长、长期从事教育政策、教育法制研究和教育行政管理以及编辑出版工作。
南方网教育频道特邀职业生涯规划师，全球职业规划师，拥有逾13年的职业生涯讲学及9年生涯咨询经历，曾接受上百位来询者咨询并在美国OSU生涯服务中心跟岗工作。
现任广东省中医院抑郁专科医生，中国针灸学会理事、中国针灸学会青年委员会委员、广东省营养协会常务理事及妇幼营养专业委员会副主任委员、广东省针灸学会副秘书长、广东省针灸学会切脉针灸专业委员会秘书长、广东省针灸学会美容抗衰老专业委员会常务委员。从事中医针灸临床、教学和科研工作10余年，擅长运用多种传统特色疗法治疗失眠、抑郁、妇科疾病、乳腺疾病、肥胖内分泌、痛证、肿瘤、慢性疲劳综合征等疾病以及亚健康调养。
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 招生办公室主任
广东省人力资源研究会大学生职业生涯教育专委会主任，吉林大学珠海学院招生就业处处长
南方网教育频道特邀专栏作家，历任广东高考家长群群主，网上粉丝数超5万人。2010年起建立广东高考家长群，致力于高考志愿填报相关政策的研究，参与高考志愿填报公益服务十年，指导超过数万名家长考生填报志愿，善于分析全国历年志愿填报情况，归纳总结出实用性极强的志愿填报技巧，深受家长及考生的尊重及喜爱。连续五年担任南方网广东高考招生咨询会的特邀嘉宾。
深圳大学国际交流与合作部副主任、副教授 彭小刚
国家二级心理咨询师，国家生涯规划师。广东实验中学心理学高级教师，学生处副主任，学生发展指导中心主任，第三届广东省中小学心理健康教育指导委员会委员。出版个人专著（合著）有《轻松做个考试达人》、《做一个优秀的心理老师》、《高中生生涯规划》等。
广东高考家长群资深嘉宾，连续6年担任南方网广东高考招生咨询会的特邀嘉宾。多年来一直活跃在高考群，积极参与高考志愿填报公益咨询活动，指导超过数万名家长考生填报志愿，深受高考家长的尊重及喜爱。
广东高考家长群资深嘉宾，连续六年担任南方网广东高考招生咨询会的特邀嘉宾。2007年起开始深度涉足广州小升初、中考及广东高考家长群等家长关心的领域，对学生不同时期的升学策略有独到的见解，尤其是在高考志愿填报相关政策及技巧方面研究较深，参与高考志愿填报公益服务数年，指导过数千名家长考生填报志愿，深受家长及考生的尊重及喜爱。
深圳市布吉高级中学副校长，广东教育学会生涯教育专业委员会常务理事，国家生涯规划师，国家高考志愿规划师
广州市有车以后信息科技有限公司创始人
广东省妇幼保健院妇女心理保健科副主任医师
全国高考志愿规划师，全国青少年职业发展辅导师
全国高考志愿规划师，国家一级人力资源管理师
全国高考志愿规划师，国家心理二级咨询师，广州市越秀区心理健康教育中心组成员
祈福医院神志病科主任医师、临床心理学博士后
广州
韶关
清远
河源
梅州
潮州
云浮
肇庆
佛山
东莞
惠州
汕尾
揭阳
汕头
茂名
阳江
江门
中山
深圳
珠海
湛江
南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接
本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像 广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护
违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068