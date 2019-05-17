广东高考家长群资深嘉宾，连续6年担任南方网广东高考招生咨询会的特邀嘉宾。多年来一直活跃在高考群，积极参与高考志愿填报公益咨询活动，指导超过数万名家长考生填报志愿，深受高考家长的尊重及喜爱。

日丽

广东高考家长群资深嘉宾，连续六年担任南方网广东高考招生咨询会的特邀嘉宾。2007年起开始深度涉足广州小升初、中考及广东高考家长群等家长关心的领域，对学生不同时期的升学策略有独到的见解，尤其是在高考志愿填报相关政策及技巧方面研究较深，参与高考志愿填报公益服务数年，指导过数千名家长考生填报志愿，深受家长及考生的尊重及喜爱。