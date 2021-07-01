@正在报志愿的高考生，本科线上的考生都可以选择的专业组!

选哪所学校？学校哪些专业组可以报？专业报考有何要求？每个专业招多少人

当前，正值高考志愿填报关键词。选哪所学校？学校哪些专业组可以报？专业报考有何要求？每个专业招多少人？即日起，广东考试推出《2021年广东省高校招生计划系列集锦》，赶紧来看看本科院校的情况！

招生计划要看这４点：

1.认准学校招生代码；

2.看准专业组报考条件：“我是物理/历史生，可以报哪些专业组？”

3.看清专业限制要求：“这个专业我能不能报？”

4.比对2020年招生计划：“结合招生计划变化幅度，我要不要调整冲稳报梯度？”

目前，线上咨询活动仍在如火如荼的进行，50所省内外名校、8大领域高考权威专家，将持续陪伴您度过整个高考志愿填报期，高考升学道路上，我们撑你到底！

如果看完还不了解，别忘了，可以直接问招办老师哦。

高考填志愿好难啊！问对问题、问对人，他们已经在这里填好了！

上海大学

招生代码：10280

南京大学

招生代码：10284

浙江大学

招生代码：10335

中山大学

招生代码：10558

暨南大学

招生代码：10559

华南理工大学

招生代码：10561

广州大学

招生代码：11078

广东工业大学

招生代码：11845

广东工业大学（揭阳校区）

招生代码：8000

广东外语外贸大学

招生代码：11846

南方医科大学

招生代码：12121

北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院

招生代码：16401

广州工商学院

招生代码：13714

温州肯恩大学

招生代码：16405

（以上仅供参考。）