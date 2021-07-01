@正在报志愿的高考生，本科线上的考生都可以选择的专业组!

当前，正值高考志愿填报关键词。选哪所学校？学校哪些专业组可以报？专业报考有何要求？每个专业招多少人？即日起，广东考试推出《2021年广东省高校招生计划系列集锦》，赶紧来看看本科院校的情况！
招生计划要看这４点：
1.认准学校招生代码；
2.看准专业组报考条件：“我是物理/历史生，可以报哪些专业组？”
3.看清专业限制要求：“这个专业我能不能报？”
4.比对2020年招生计划：“结合招生计划变化幅度，我要不要调整冲稳报梯度？”
目前，线上咨询活动仍在如火如荼的进行，50所省内外名校、8大领域高考权威专家，将持续陪伴您度过整个高考志愿填报期，高考升学道路上，我们撑你到底！
如果看完还不了解，别忘了，可以直接问招办老师哦。
上海大学
招生代码：10280
南京大学
招生代码：10284
浙江大学
招生代码：10335
中山大学
招生代码：10558
暨南大学
招生代码：10559
华南理工大学
招生代码：10561
广州大学
招生代码：11078
广东工业大学
招生代码：11845
广东工业大学（揭阳校区）
招生代码：8000
广东外语外贸大学
招生代码：11846
南方医科大学
招生代码：12121
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院
招生代码：16401
广州工商学院
招生代码：13714
温州肯恩大学
招生代码：16405
（以上仅供参考。）