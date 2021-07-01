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@正在报志愿的高考生，本科线上的考生都可以选择的专业组!

2021-07-01 09:36 来源：南方网
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　　当前，正值高考志愿填报关键词。选哪所学校？学校哪些专业组可以报？专业报考有何要求？每个专业招多少人？即日起，广东考试推出《2021年广东省高校招生计划系列集锦》，赶紧来看看本科院校的情况！

　　招生计划要看这４点：

　　1.认准学校招生代码；

　　2.看准专业组报考条件：“我是物理/历史生，可以报哪些专业组？”

　　3.看清专业限制要求：“这个专业我能不能报？”

　　4.比对2020年招生计划：“结合招生计划变化幅度，我要不要调整冲稳报梯度？”

　　目前，线上咨询活动仍在如火如荼的进行，50所省内外名校、8大领域高考权威专家，将持续陪伴您度过整个高考志愿填报期，高考升学道路上，我们撑你到底！

　　如果看完还不了解，别忘了，可以直接问招办老师哦。

　　高考填志愿好难啊！问对问题、问对人，他们已经在这里填好了！

　　上海大学

　　招生代码：10280

　　南京大学

　　招生代码：10284

　　浙江大学

　　招生代码：10335

　　中山大学

　　招生代码：10558

　　暨南大学

　　招生代码：10559

　　华南理工大学

　　招生代码：10561

　　广州大学

　　招生代码：11078

　　广东工业大学

　　招生代码：11845

　　广东工业大学（揭阳校区）

　　招生代码：8000

　　广东外语外贸大学

　　招生代码：11846

　　南方医科大学

　　招生代码：12121

　　北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院

　　招生代码：16401

　　广州工商学院

　　招生代码：13714

　　温州肯恩大学

　　招生代码：16405

　　（以上仅供参考。）

编辑： 罗予岐

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