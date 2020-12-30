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带你快速读懂“2021广东新高考填报政策”之春季高考篇|柯大侠阅读笔记

2020-12-30 18:39 来源：南方网
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　　阅读关键词：【政策】【新高考】【填报技巧】【春季高考】

　　2020年12月29日，广东2021年新高考方案正式公布，广东考试带大家首先剖析解读了方案中【夏季高考】的部分。（←点击回顾）

　　本文，柯大侠将继续带你读懂“2021广东新高考政策”中【春季高考】部分，你最需要关注的内容！

　　关注一：春季高考的5类中，只有“依学考”“3+证书”两类按“院校专业组”的方式投档

　　1.有意参加“依学考”的高中生要重点留意，广东省学业水平合格性考试中语文、数学、英语3门科目（2021年1月7日-8日）是录取重要依据。

　　2.有意参加“3+证书”的中职生要重点留意。报考的考生要同时满足两点：一是参加语文、数学、英语3门科目考试（2021年1月7日-8日）；二是有“专业技能课程证书”（通过2021年1月份专业技能课程证书考试）。

 

　　关注二：依学考考生只能二选一，且对高中生选考科目无要求

　　1.普通类考生和艺体类考生，只能选取其中一种报考。

　　2.普通类和艺体类不分物理和历史，对高中生选科没有要求，所有考生一起排队竞争。

　　关注三：志愿数普遍增加，被录取几率很大，但往年数据也会有变化

　　1.可填报志愿数比往年普遍增加，考生可选范围增大，被录取几率增加。

　　比如：一个中职生参加2021年“3+证书”的考试，可填35个院校专业组，每个院校专业组可填6个专业，假设全部填满，就有210个专业可填，被录取几率非常大。

　　2.志愿数普遍增加，往年专业数据参考价值有一定偏差，填报前建议提前咨询学校招办。

　　【出品】南方青春高考季

　　【作者】唐巧燕、翁子盈、柯丹洁、罗予岐

编辑： 罗予岐

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