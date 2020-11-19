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春季高考？我没听说过，你不要乱报名？”

2020-11-19 08:53 来源：南方网
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“高考”是进入大学的唯一途径吗？

　　【案例场景】

　　前几天，有一位高三的同学向我们咨询即将要开始报名的“春季高考”。

　　小明进入高三阶段后，成绩不太理想，根据往年分数线推测，在专科中排位较后。小明很担忧明年6月份的高考考不上一所好的专科院校。

　　通过同校的师姐了解到，明年参加春季高考，考上好的专科院校机率更大。于是回家与爸妈商量报名。

　　小明：“我想参加‘春季高考’，给自己多一次考大学的机会！”

　　妈妈：“春季高考？高考不是在六月的吗？”

　　小明：“‘春季高考’是考专科的，与6月份的不同。”

　　妈妈：“我没听说过，你不要乱报名，影响高考！”

　　被妈妈拒绝后的小明很苦恼，对“春季高考”政策不了解，他想试一试，又怕像妈妈说的那样影响到夏季高考录取。

　　【案例分析】

　　从以上案例中，我们了解到小明希望的通过参加“春季高考”，让自己多一次考上大学的机会。这个想法是非常好的。

　　特别是对于以下三类考生来说，春季高考一定要重点关注！

　　第一，如果你的分数是在专科层次，毫无疑问，你一定要报！

　　第二，如果你的分数是本科线左右，那也别犹豫，报它!“保专冲本”就对啦。

　　第三，就算你很有把握分数能达到本科以上，参加春季高考也相当于提前模拟高考志愿填报流程，提前试一试总比不试的好。

　　需要关注的时间点：

　　12月-1月 春季高考的有关考试将进行，如学考

　　3月-4月 春季高考的填报志愿和招生录取

　　【专家建议】

　　一是正确了解“春季高考”政策。

　　被“3+证书考试”本科层次院校录取的考生，不得再参加高职自主招生录取及夏季高考招生录取；

　　被 “依学考成绩录取”或“3+证书考试”专科层次院校录取的考生，不能参加2020年高职自主招生录取，可参加夏季高考本科层次招生录取，但不能参加夏季高考高职（专科）层次的招生录取。

　　被夏季高考本科层次录取的考生，取消春季高考高职招生录取资格，不得转回原春季高考招生录取的高职院校。高职院校也不得接受已被本科层次录取考生报到注册。

　　二是填报志愿时要有技巧。

　　特别需要注意参考往年各院校的招生情况来判断院校冷热程度，充分了解相关类型招生政策和院校章程，衡量批次之间的关系，避免影响夏季高考的录取。

编辑： 罗予岐

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