广外国际学院加大奖励力度，四类学生可免试报读

6月15日，广东外语外贸大学召开广外国际学院2019年招生发布会。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/刘红艳）6月15日，广东外语外贸大学（以下简称“广外”）召开广外国际学院2019年招生发布会。广外副校长陈林汉、教务处处长、招生办主任姜琳、中国（教育部）留学服务中心代表方彬、广外国际学院院长梁学宏、副院长刘田苗等代表出席发言。

广外国际学院推出250万+奖学金计划

据广外国际学院院长梁学宏介绍，广外国际学院开设了国际本科、国际预科、硕士桥梁项目，其中国际本科项目包括了涵盖108个专业的国际本科“2+2”出国留学培训项目和涵盖工程、环境科学、数学、物理、化学等理科专业的国际本科理科“1+3”出国留学培训。国际学院已与英国、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、韩国等6个国家的36所知名大学签署项目合作协议。

广外国际学院国际本科项目招录面向所有高中毕业生，凡应届高中毕业生高考成绩达到当地本科录取线、应届高中毕业生高考英语分数达到120分、雅思总分达到5.0分、托福总分达到65分，满足以上条件的任意一条，均可免试报读；没有达到上述要求的学生，可参加国际学院在7月6日自主举办的招生入学考试。另外今年国际学院新增了校长推荐面试的入学方式，学生持中学校长签名的推荐信即可通过面试直接报名入学，确保入学资格。

梁学宏院长还介绍了广外国际学院办学的四大亮点：

一是语言分级教学改革。学生在广外两年学习期间，英语课堂教学将会分为4个等级，为学院学生提供个性化、科学合理的语言培训，帮助不同层次语言水平的学生在广外两年学习中有计划、分步骤、全流程地提升语言水平。

二是专业课程标准建设。国际学院凭借大学专业师资资源，建立了完整的出国留学培训项目专业课体系，能够使其更好地衔接国外大学课程，提升国际学院专业课程体系的质量和国际公信力。

三是250万+奖学金计划。国际学院在原来250万奖学金计划的基础上推出250万+的奖学金计划，进一步加大对优秀学子的奖励力度。

四是开展思想政治教育建设。国际学院从今年开始，将思政课纳入出国留学培训项目课程体系，同时将官方权威留学安全教育纳入学院学生安全教育体系，保证学院的社会主义办学方向，为学生平安留学、安全留学提供保障。

广外计划招生5040名，21个专业进行大类招生

据广外教务处处长、招生办主任姜琳介绍，今年广外招生计划总数5040名，在广东省内普高招生计划为4155名，较去年多29名，占广外今年招生总计划的82.44%，在广东省外普通高考计划招生776名。

具体的招生政策有以下亮点：

第一，今年广外继续招收师范类学生，计划招收90名，招生录取批次为本科提前录取批次。

第二，设立新生奖学金，对被录取的广东省文科排名前2500名、理科排名前9000名的新生和外省文理科排名(不分文理则按综合排名)前1‰的新生给予奖学金。

第三，广外共21个专业继续进行大类招生，新生入学后，首先按学科大类进行培养，然后再由学生按照有关规定进行专业或专业方向的选择和确认。

第四，2019级开始开设国际组织人才培养创新班。

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广外今年66个专业有招生计划，共招5040人

会上，广外国际学院副院长刘田苗还对2019年中学合作计划向各中学和教育机构代表作详细介绍，为各生源地中学与高等教育、国际教育的联系与合作提供新思路。另外，刘田苗副院长还在会议的高中特色课程推介会中向各中学和教育机构代表介绍广外中学特色课程项目。

据悉，2004年，广外集合优质国际教育资源，组建了国际学院，为华南地区的学子开辟了一条通往国外一流大学的留学新路径。2007年广外国际学院成为中国（教育部）留学服务中心华南地区的出国留学培训基地。国际学院办学15年来，已成功送出8327名学生到海外留学，逐步成为国内规模最大，历史最久、教学管理最规范、合作项目最成熟的出国留学培训基地。