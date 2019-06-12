广外今年66个专业有招生计划，共招5040人

广东外语外贸大学今年计划招生总数5040名，其中，在广东普高招生计划达4155名。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/刘红艳）经上级主管部门审批，广东外语外贸大学今年计划招生总数5040名，其中，在广东普高招生计划达4155名（含130名面向省内农村和贫困地区学生的“地方专项计划”），包括普通文科2080名，普通理科1980名，艺术类95名。在广东的招生计划占广外今年招生总计划的82.44%；在外省普通高考计划招生776名；此外，还有保送生招生、对内地新疆高中班招生和新疆少数民族预科学生转入等109人。

今年，广外共有66个专业有招生计划。其中，英语专业继续招收师范类学生，计划招生90名（其中文科50名，理科40名），较去年增加38名，招生录取批次为本科提前录取批次。招生专业中，除经济统计学专业、数学与应用数学（金融数学与精算）专业、计算机类（含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全三个专业）只招理科学生外；其余专业均是文理科兼招。

今年，广外继续实施“大类招生”，共有21个专业按7个大类招生，3个专业（含13个专业方向）不再分专业方向招生，涉及的新生人数约占新生总数的63%。这部分新生入学后，首先按学科大类进行培养，然后再由学生按照有关规定进行专业或专业方向的选择和确认。大类招生给予学生更大的专业选择自主性，给予学生更大的发展空间。符合条件的本科生还可申请转专业，转专业在第二学期和第四学期进行，即符合条件的学生在读期间如果第一次转专业不成功，还有第二次转专业的机会。2019年，有144名学生成功转换专业，成功率为报名人数的75%。

为适应中国参与全球治理的需要，广外将从2019级开始开设国际组织人才培养创新班，分别由翻译学院、经贸学院、会计学院承办，培养双学位或本硕连读高素质人才。除此以外，广外还开设有一系列的国际化人才培养创新班，培养国际化创新人才。

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