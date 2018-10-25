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尚德机构携手美的物业，助力人才队伍建设

2018-10-25 11:25 来源：南方网
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时下，企业竞争加剧、消费结构升级、以智能互联为代表的新业态，让传统企业面临产业升级和人力资源提升的新挑战。尚德机构近日宣布赋能美的物业，双方共建人才培养计划。

据中国指数研究院和中国房地产TOP10研究组发布的“2018中国物业服务百强企业研究报告”显示，2017年，物业从业人员本科及以上人员占比9.85%，大专学历人员占比18.24%，大专以下学历占比超过71.91%。员工结构优化升级，加大人才队伍的培养，提升人力效能，成为提升物业行业整体服务水平的关键所在。

积极拥抱互联网和大数据的美的物业，致力于智能社区发展，将人力资源提升视作新形势下物业服务升级的重要组成部分。美的物业负责人表示：“希望通过共建人才培养计划，加强人才队伍建设，为今后快速发展奠定坚实基础。”

作为各自行业中 “重技术”、“重人才”的企业代表，尚德机构与美的物业此次“跨界融合”可谓是强强联手。双方瞄准数字化人力资源这一崭新目标，用科技赋能人力效率的提升。尚德机构将为美的员工提供定制课程服务，美的物业学员可在 AI企业定制班和黄金条款班两种班型中，选择适合自己的课程提升学历。两个班型均结合了保险与AI技术的双重优势，能对学员针对性辅导，通过AI估分、AI学习助手、AI学习报告等“AI+教育”模式，覆盖学员“学、练、改、测、评”的全方位学习需求。

尚德机构项目负责人介绍，该课程设计结合物业学员的工作生活特点，比如：在学习时间上，物业行业工作时间长，上下班时间不固定，需要有效利用碎片化时间来学习。尚德机构“AI+教育”能为学员量身定制学习计划，实现个性化教学。利用手机或平板电脑等设备，美的物业学员随时利用上下班、搭乘公交车、甚至午休等碎片化时间进行学习提供技术上的支持。第二，在学习场景上，为美的物业构建线上企业培训场景，通过APP及小程序等产品，简单易操作，小程序的提醒功能，能帮助唤醒用户的积极性，帮助其合理安排学习和休息的时间。第三，尚德机构会为美的物业搭建学习社区，在学习的同时还能在线上跟同公司小伙伴及时交流，互相激励打气，形成良好的学习氛围，从而激发美的学员的自驱力。

谈及此次合作，美的物业发言人表示：“尚德机构是国内领先的在线教育机构，课程和服务首屈一指；在人工智能和大数据领域的不断探索，与美的物业推动智能社区的理念不谋而合。相信通过此次合作，提升美的物业团队在同行业中的竞争力。”

尚德机构是国内首家赴美上市的成人在线教育企业，以“用科技和人文重塑教育”为使命，不断探索技术创新，用科技为教育赋能。而美的物业是一家以物业管理为主，涉足地产租售服务、智能化工程、智能家居、家电配套服务等领域的综合性现代化企业，致力于探索现代科技服务型企业之路，开创新的商业模式。此次双方的战略合作，将学习福利开放给美的物业全国10多个省市，超过5000名的员工，目标是提升美的物业人力资源的结构，提升人才竞争力，从而提升美的物业的综合服务能力。双方将以此次课程定制化服务作为合作起点，未来持续共建人力资源新生态。

编辑： 唐巧燕

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