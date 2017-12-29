青鹿教育：全倾全力 开启智慧教育新征程

未来什么样的智慧课堂，才能实现科技与教育的深度融合，才能真正有益于学习? 南方网教育频道记者专访青鹿驾驭运营总监向婧就智慧课堂的建设教育给出了令人赞赏的回答。

导语：我国教育信息化十三五规划提出坚持融合创新，要通过融合创新提升教育信息化的效能；坚持深化应用，要通过深化应用释放信息技术对教育教学改革和发展的作用。随着数据技术的发展与数据信息的爆炸性增长，利用智能技术加快推动人才培养模式、教学方法改革，构建包含智能学习、交互式学习的新型教育体系成为了智慧教育的焦点。

从生态观的视角出发，智慧教育是教育信息化发展的最终愿景。依托物联网、云计算、无线通信，打造物联化、智能化、感知化的教育信息生态系统，实现信息技术与教育主流业务的深度融合与提升。纵观全球教育市场，技术推动下的智慧教育已经来临，教育装备是信息时代全球教育改革的“方向标”。 2017年12月26-28日，第73届中国教育装备展示会在广州举办。作为中国规模最大的教育装备行业展会，本次展会展示了一众教学仪器设备、实验室及功能教室设备、课堂教育资源、创客教育、机器人、VR技术等。而近几年倍受政策和市场关注的智慧课堂，在展会上更是吸引了无数眼球。未来什么样的智慧课堂，才能实现科技与教育的深度融合，才能真正有益于教育教学? 就此话题，南方网教育频道记者专访了青鹿教育运营总监向婧。

科技赋能教育，多层次打造智慧课堂

“目前智慧课堂产品形态林林总总，但最大的挑战是不能高效率、低成本地用起来。”谈到目前我国的智慧课堂，青鹿教育运营总监向靖这样进行描述。

近些年来，在国家信息化政策和财政投入的推动下，“三通两平台”建设逐步推进，“智慧课堂”成为目前教育热点。但是也存在发展不同步的问题。向靖认为，打造智慧课堂，需要真正把信息技术与教育教学融合，借助智慧课堂，实现了育人途径多样化、育人内容丰富化、育人模式个性化。青鹿教育正是考虑到这些关键因素，通过信息技术+教育教学深度融合打造智慧课堂，从而获得社会的广泛认可。

青鹿教育运营总监向婧

据介绍，青鹿教育智慧课堂主要涵盖以下四个核心内容：

一、通过高集成度的“青鹿盒子”构建全新的课堂交互模式；

二、通过对课堂全过程的高清录制，形成微课资源与课堂动态大数据；

三、汇聚名师教学资源与学校UGC资源，精品资源随手可得；

四、植入人工智能技术，让“青鹿盒子”也有大智慧。

目前，青鹿智慧课堂已基本解决了智慧课堂面临的诸多挑战，实现了教育效能得到充分发挥和老师教、学生学的效率最大化。

东莞市崇惠小学、新疆呼图壁小学、昌吉市第一中学、大连理工大学等学校已应用青鹿智慧课堂教学系统。

值得一提的是，在立足于课堂教学本身、不改变教师已有教学习惯的前提下，青鹿智慧课堂着力减轻教师的备授课负担,强化师生的课堂交互行为，增加课堂教学的容量，通过分层教学和个性化辅导实现因材施教，提高课堂教学效率和质量，提升学生的学习效果。青鹿教育联合国内一线名师制作了覆盖了小学、初中和高中全学段的教案、课件、微课等精品资源。此外，青鹿教育云平台汇聚了全国优秀的题库资源，并保持每天持续更新。

青鹿携手奥威亚，开启教育信息化新征程

新时代，是让学生享有公平而优质的教育的新时代，是让智慧点亮课堂的新时代，是让创造力回归课堂的新时代。

记者了解到，12月25日，青鹿教育和国内领先的优质教学视频资源解决方案提供商奥威亚，达成战略合作伙伴关系。向靖介绍，接下来青鹿将与奥威亚共享全国教育渠道，在30多个省市通过展会、发布会与路演进行新产品与渠道政策发布，通过渠道赋能协助销售渠道建立起完备的技术支撑、产品培训、售后维护等一些系列渠道体系。

2016年，随着国家教育发展“十三五”规划拉开大幕，互联网、云计算、大数据、人工智能等现代技术深刻改变着教育，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，向靖表示青鹿教育将始终围绕着“合作-探究-智能”这三个主旋律稳步推进着教育的产品研发。

凭借着高集成度、高并发数、高清录播整合、高质量资源，青鹿教育的核心产品之一——青鹿盒子重新定义了智慧教学新的教学时空、新的交互方式、新的评价手段、新的课堂结构，青鹿教育也必将重新定义智慧课堂的新高度。

2018年，将是青鹿教育全力开启新征程的一年。“在大家共同关注与支持、在战略合作协议的签订下，青鹿将不断前行，力争打造智慧课堂新高度”向靖谈到！

教育贡献社会，着力践行教育公平化

“青鹿是一家有教育情怀的企业，虽然我们团队的人比较年轻，但都对教育有着至深的感想，他们可能都接受过良好的高等教育，自己从不缺乏知识和能力的获取来源，但是通过一些公益性的走访，让我们看到并感受到，原来还有很多人并没有那么容易获取到相对丰富的资源，在这些人最适宜接受知识教育和能力教育的时期，却远远缺乏对这些资源的获取渠道，这让我们意识到，我们应该为社会做点事情，为这些人群争取更好的机会。”向靖介绍到，正是本着回馈的精神，遵循国家的倡导，青鹿教育一直努力实践着教育公平化和教育信息化。

目前，青鹿教育已经和一公斤盒子（公益性教育创新机构）达成合作协议，共同开发适用于乡村教育的人文艺术类课程，并设立了百所学校计划，致力让青鹿创意盒子能够进到一百间学校，让老师和同学们在课堂上使用并有收获。接下来青鹿教育还将针对教育信息化方面，进行普及和倡导，通过多元化的引导方式，让老师和学生群体受益。

坚持初心，让智慧课堂惠及更多学生、老师

从整个行业来看，向靖认为智慧教育的发展有三个关键因素：“国家已经明确把中国建成教育大国，并且国家即将启动教育信息化2.0行动；家长都渴望孩子能受到更好的教育，希望教育系统做出改变；大量受过良好训练的、具备优秀信息化教学能力的教师队伍的出现将成为产业发展的内因；新高考走班排课必然会导致差异化“教与学”，这是产业发展的政策导向和外因”。而未来，青鹿教育将如何布局，如何发展？

“青鹿教育的原动力，在于服务于教学的个性化，为每位老师提供最合适的教学工具，为每位学生提供自我学习和自我发展的通道，最终实现‘因材施教'”，向靖指出青鹿教育会一直践行“教育贡献社会”，为“教育现代化”贡献每一份心力。

未来，青鹿教育也将继续坚持初心，通过自身产品的不断更新与迭代，解决实际课堂中存在的问题，不断适应现实教学中出现的新需求。相信青鹿教育能够肩负使命，积极响应国家的教育信息化政策，紧跟时代步伐，让智慧课堂惠及更多的学生、老师及家长。