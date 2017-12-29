青鹿教育：全倾全力 开启智慧教育新征程

导语：我国教育信息化十三五规划提出坚持融合创新，要通过融合创新提升教育信息化的效能；坚持深化应用，要通过深化应用释放信息技术对教育教学改革和发展的作用。随着数据技术的发展与数据信息的爆炸性增长，利用智能技术加快推动人才培养模式、教学方法改革，构建包含智能学习、交互式学习的新型教育体系成为了智慧教育的焦点。
从生态观的视角出发，智慧教育是教育信息化发展的最终愿景。依托物联网、云计算、无线通信，打造物联化、智能化、感知化的教育信息生态系统，实现信息技术与教育主流业务的深度融合与提升。纵观全球教育市场，技术推动下的智慧教育已经来临，教育装备是信息时代全球教育改革的“方向标”。
2017年12月26-28日，第73届中国教育装备展示会在广州举办。作为中国规模最大的教育装备行业展会，本次展会展示了一众教学仪器设备、实验室及功能教室设备、课堂教育资源、创客教育、机器人、VR技术等。而近几年倍受政策和市场关注的智慧课堂，在展会上更是吸引了无数眼球。未来什么样的智慧课堂，才能实现科技与教育的深度融合，才能真正有益于教育教学? 就此话题，南方网教育频道记者专访了青鹿教育运营总监向婧。
科技赋能教育，多层次打造智慧课堂
“目前智慧课堂产品形态林林总总，但最大的挑战是不能高效率、低成本地用起来。”谈到目前我国的智慧课堂，青鹿教育运营总监向靖这样进行描述。
近些年来，在国家信息化政策和财政投入的推动下，“三通两平台”建设逐步推进，“智慧课堂”成为目前教育热点。但是也存在发展不同步的问题。向靖认为，打造智慧课堂，需要真正把信息技术与教育教学融合，借助智慧课堂，实现了育人途径多样化、育人内容丰富化、育人模式个性化。青鹿教育正是考虑到这些关键因素，通过信息技术+教育教学深度融合打造智慧课堂，从而获得社会的广泛认可。
青鹿教育运营总监向婧
据介绍，青鹿教育智慧课堂主要涵盖以下四个核心内容：
一、通过高集成度的“青鹿盒子”构建全新的课堂交互模式；
二、通过对课堂全过程的高清录制，形成微课资源与课堂动态大数据；
三、汇聚名师教学资源与学校UGC资源，精品资源随手可得；
四、植入人工智能技术，让“青鹿盒子”也有大智慧。
目前，青鹿智慧课堂已基本解决了智慧课堂面临的诸多挑战，实现了教育效能得到充分发挥和老师教、学生学的效率最大化。
东莞市崇惠小学、新疆呼图壁小学、昌吉市第一中学、大连理工大学等学校已应用青鹿智慧课堂教学系统。
值得一提的是，在立足于课堂教学本身、不改变教师已有教学习惯的前提下，青鹿智慧课堂着力减轻教师的备授课负担,强化师生的课堂交互行为，增加课堂教学的容量，通过分层教学和个性化辅导实现因材施教，提高课堂教学效率和质量，提升学生的学习效果。青鹿教育联合国内一线名师制作了覆盖了小学、初中和高中全学段的教案、课件、微课等精品资源。此外，青鹿教育云平台汇聚了全国优秀的题库资源，并保持每天持续更新。
青鹿携手奥威亚，开启教育信息化新征程
新时代，是让学生享有公平而优质的教育的新时代，是让智慧点亮课堂的新时代，是让创造力回归课堂的新时代。
记者了解到，12月25日，青鹿教育和国内领先的优质教学视频资源解决方案提供商奥威亚，达成战略合作伙伴关系。向靖介绍，接下来青鹿将与奥威亚共享全国教育渠道，在30多个省市通过展会、发布会与路演进行新产品与渠道政策发布，通过渠道赋能协助销售渠道建立起完备的技术支撑、产品培训、售后维护等一些系列渠道体系。
2016年，随着国家教育发展“十三五”规划拉开大幕，互联网、云计算、大数据、人工智能等现代技术深刻改变着教育，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，向靖表示青鹿教育将始终围绕着“合作-探究-智能”这三个主旋律稳步推进着教育的产品研发。
凭借着高集成度、高并发数、高清录播整合、高质量资源，青鹿教育的核心产品之一——青鹿盒子重新定义了智慧教学新的教学时空、新的交互方式、新的评价手段、新的课堂结构，青鹿教育也必将重新定义智慧课堂的新高度。
2018年，将是青鹿教育全力开启新征程的一年。“在大家共同关注与支持、在战略合作协议的签订下，青鹿将不断前行，力争打造智慧课堂新高度”向靖谈到！
教育贡献社会，着力践行教育公平化
“青鹿是一家有教育情怀的企业，虽然我们团队的人比较年轻，但都对教育有着至深的感想，他们可能都接受过良好的高等教育，自己从不缺乏知识和能力的获取来源，但是通过一些公益性的走访，让我们看到并感受到，原来还有很多人并没有那么容易获取到相对丰富的资源，在这些人最适宜接受知识教育和能力教育的时期，却远远缺乏对这些资源的获取渠道，这让我们意识到，我们应该为社会做点事情，为这些人群争取更好的机会。”向靖介绍到，正是本着回馈的精神，遵循国家的倡导，青鹿教育一直努力实践着教育公平化和教育信息化。
目前，青鹿教育已经和一公斤盒子（公益性教育创新机构）达成合作协议，共同开发适用于乡村教育的人文艺术类课程，并设立了百所学校计划，致力让青鹿创意盒子能够进到一百间学校，让老师和同学们在课堂上使用并有收获。接下来青鹿教育还将针对教育信息化方面，进行普及和倡导，通过多元化的引导方式，让老师和学生群体受益。
坚持初心，让智慧课堂惠及更多学生、老师
从整个行业来看，向靖认为智慧教育的发展有三个关键因素：“国家已经明确把中国建成教育大国，并且国家即将启动教育信息化2.0行动；家长都渴望孩子能受到更好的教育，希望教育系统做出改变；大量受过良好训练的、具备优秀信息化教学能力的教师队伍的出现将成为产业发展的内因；新高考走班排课必然会导致差异化“教与学”，这是产业发展的政策导向和外因”。而未来，青鹿教育将如何布局，如何发展？
“青鹿教育的原动力，在于服务于教学的个性化，为每位老师提供最合适的教学工具，为每位学生提供自我学习和自我发展的通道，最终实现‘因材施教'”，向靖指出青鹿教育会一直践行“教育贡献社会”，为“教育现代化”贡献每一份心力。
未来，青鹿教育也将继续坚持初心，通过自身产品的不断更新与迭代，解决实际课堂中存在的问题，不断适应现实教学中出现的新需求。相信青鹿教育能够肩负使命，积极响应国家的教育信息化政策，紧跟时代步伐，让智慧课堂惠及更多的学生、老师及家长。
网友评论
请登录后进行评论|
0条评论
请文明发言，还可以输入140字
您的评论已经发表成功,请等候审核
小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明