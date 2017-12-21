广东省中考改革意见出炉，有哪些变化？

从2017年初中一年级新生开始将全面实施初中学业水平考试和学生综合素质评价改革。此外，广东省将选择有条件的若干个市从2017年或2018年初中一年级新生开始实施高中阶段学校招生录取办法的改革试点，并逐步全面推开。到2020年左右，广东省将初步形成基于初中学业水平考试成绩、 结合初中学生综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式。

12月20日，广东省教育厅公布《关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》（下称《意见》），该意见将于2018年1月20日起实施，有效期5年，标志着广东省中考改革正式启动。

据悉，从2017年初中一年级新生开始将全面实施初中学业水平考试和学生综合素质评价改革。此外，广东省将选择有条件的若干个市从2017年或2018年初中一年级新生开始实施高中阶段学校招生录取办法的改革试点，并逐步全面推开。到2020年左右，广东省将初步形成基于初中学业水平考试成绩、 结合初中学生综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式。

科目：语数外体物化史政八门必考

涵盖国家《义务教育课程设置实验方案》（7～9年级，以下简称《课程方案》）规定的全部科目，包括语文、数学、外语、道德与法治、历史、地理、物理、化学、生物、体育与健康、音乐、美术、信息技术等科目，引导学生认真学习每门课程，达到合格要求，确保初中教育的基本质量。

除语文、数学、外语、体育与健康4门科目外，至少将道德与法治、历史、物理和化学4门作为高中阶段学校招生录取科目，鼓励将道德与法治、历史、地理、物理、化学和生物6门作为高中阶段学校招生录取科目。体育与健康考试满分值权重不低于录取总分的8%。鼓励采用分数+等级或仅用等级的招生录取办法。有条件的市，可以探索在初中学业水平考试各门科目成绩合格的前提下，给予学生一定的自主选择录取科目的机会，发挥学科优势，促进学生发展兴趣爱好。

方式;实验操作纳入考试范围

各科考试结合学科特点，以笔试为主，探索面试、口试、实践考察、实验操作和技能测试等多种方式。物理、化学和生物科目考试分为笔试和实验操作，其中实验操作成绩不低于每门科目考试总成绩的10%。积极探索应用计算机进行考试。

语文、数学、外语、道德与法治、历史、地理、物理、化学和生物9门科目考试，逐步由各市委托命题过渡到由省教育考试院统一组织命题，各市组织实施。理化生实验操作、体育与健康、音乐、美术和信息技术科目考试由市命题并组织实施。

考试成绩可以采用分数、等级等多种形式呈现，鼓励有条件的市仅以“等级”呈现成绩，避免学生分分计较、过度竞争。语文、数学、外语、体育与健康以分数形式呈现；其他科目可以分数或等级形式呈现。等级划分及细化具体办法由各市确定。

指标：优质高中“指标到校”比例不低于50%

《意见》要求,要根据普职招生规模大体相当以及区域学校布局、适宜的学校规模和班额等原则科学核定招生计划并严格执行。规范学校招生行为,明确招生条件、招生范围等基本要求,严禁无计划超计划招生,严禁违规跨区域和擅自提前组织招生,严禁利用中介机构非法招生,严禁招生乱收费和有偿招生,维护正常的招生秩序。

完善优质高中招生名额按比例合理分配到区域内初中学校的办法,每所优质高中学校招生名额分配比例不低于50%。名额分配适当向农村初中倾斜,促进义务教育均衡发展和初中教育质量全面提高。

值得注意的是,《意见》还强调,名额分配招生采用单独批次、单独录取的招生办法,原则上不得设“限制性”分数线。试点市从2017或2018年、其他市从2020年入学的初中一年级新生起,高中阶段学校名额分配招生一律不得设“限制性”分数线。

招生：公办学校自主招生比例不可超10%

在探索自主招生方面,《意见》明确,各市可给予普通高中一定数量的自主招生名额,其中公办学校自主招生比例控制在学校年度招生计划的10%以内,选拔具有学科特长或创新潜质的优秀学生。但强调,要加强对学校自主招生各环节的监管。

高中学校要根据自身办学目标、定位和特色制订自主招生方案(含学校招生范围、计划、标准、办法和程序等),根据学生的初中学业水平考试成绩和综合素质评价等进行自主招生。自主招生方案须提前向社会公布同时报学校主管部门备案,招生录取的各环节和录取结果等须及时向社会公开。

时间：2017年初一新生起实施学业考试改革

从2017年初一新生开始全面实施初中学业水平考试和学生综合素质评价改革，规范高中阶段学校招生行为。选择有条件的若干个市从2017年或2018年初一新生开始实施高中阶段学校招生录取办法的改革试点，加强对试点市的指导，并在总结试点经验的基础上，逐步全面推开。在试点基础上，全省从2020年初一新生开始实施基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的招生录取办法改革。