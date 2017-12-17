财智少年理财大赛展风采，提升金融素养时不我待

12月16日，由恒生银行（中国）有限公司（“恒生中国”）及非营利教育机构青年成就（“JA中国”）主办的“2017第二届恒生中国广东青少年金融理财大赛”于广州成功举行。

12月16日，由恒生银行（中国）有限公司（“恒生中国”）及非营利教育机构青年成就（“JA中国”）主办的“2017第二届恒生中国广东青少年金融理财大赛”于广州成功举行。来自广深两地的七所高中精英队伍——华南师范大学附属中学、深圳中学、广东实验中学、广州中学、广东广雅中学、广州第六中学、广州市广外附设外语学校于现场展开精彩角逐。经过大赛现场三个环节的综合比拼，广东广雅中学捧得本届大赛冠军奖杯，深圳中学获得亚军，广州市第六中学获得季军。此外，通过现场观众投票，广东广雅中学获得“最具人气团队奖”。

据介绍，本届大赛设有“金融知识抢答”、“金融理财分析透”、“资产配置方案设计”等极富挑战性的竞赛环节，考验高中生扎实的经济学、金融知识功底，以及制定开支预算、信用管理、资产配置及风险投资组合等综合能力。本届评委由各界专家组成，包括中国人民银行广州分行金融消费权益保护处处长、广东省金融消费权益保护联合会秘书长张劲、中山大学心理学系系主任高定国、羊城晚报经济编辑部副主任严丽梅、广东省青少年发展基金会副秘书长谢长仙、恒生中国广州分行行长梁嘉贤及JA中国项目高级总监吴琪君。

大赛现场

大赛开场便进入了激烈的“金融知识抢答”环节，通过计算、分析、视频、读图等多种形式，考查开支与预算、全球经济与货币结构、储蓄、投资与资产配置、保险、贷款与信用等一系列实用的金融理财知识。“金融理财分析透”为必答题，针对一些青少年学生将会遇到的经济学、金融理财等方面的议题，考验学生的逻辑思维与决策能力，并要求他们在短时间内进行陈述。最后一部分为本届大赛的“资产配置方案设计”环节。各参赛队伍根据案例家庭的现状、背景和未来生活期许进行分析思考，为案例家庭进行合理、有效的家庭理财和资产配置规划，从而在经济层面实现健康、积极的家庭生活目标。

除了激烈比拼，大赛还安排了TED形式的演讲环节。恒生中国广州分行行长梁嘉贤从金融行业专家及父亲的双重角度，向家长分享如何从小培养孩子的金融素养。中山大学心理学系系主任高定国教授、华南师范大学附属中学政治科组长黄华林老师、JA中国项目高级总监吴琪君女士、广州市执信中学高一级学生严晗靖同学分别从爱与金钱的心理关系、财经素养与学科课程融合实践、学生生涯规划令人生财富增值等主题，与现场观众多角度探讨金融素养的提升之道。

恒生中国副董事长兼行长林伟中先生表示：“自2016年起，恒生中国与JA中国在广东地区携手开展青少年金融素养公益教育项目，我们很欣慰地看到学生对金融知识的渴求，以及参加职业体验与职业规划的热忱。越来越多的青少年学生受益于这一公益项目，并给予了我们积极的反馈，这是恒生中国志愿者积极投入公益教育的最大动能。我们希望大赛能激励更多青少年学生通过多种方式学习金融理财知识，树立健康的财富观，培养富有金融素养的良好品格和能力。恒生中国也将继续积极承担企业社会责任，努力推动金融素养公益教育的发展。”

JA中国项目高级总监吴琪君女士表示：“JA十多年来坚持在中国推行金融公益教育，希望能把专业、国际化的教育理念、知识体系与本地实践相结合。JA中国很高兴能携手恒生中国这样富有社会责任感的企业，把理论知识和实践经验共同传授于青少年。青少年金融素养提升计划实施两年来，我们从学校、老师、家长和学生中都收到了积极的反馈。希望我们双方的共同努力，能帮助更多中国青少年的健康成长。”

2017第二届恒生中国广东青少年金融理财大赛合照

据悉，“恒生中国广东青少年金融理财大赛”是“恒生中国青少年金融素养提升计划”中的重要节点活动，旨在为青少年学生提供展示金融素养及财智风采的舞台。该赛事自2016年至今已成功举办两届，是金融公益教育界的重要赛事。

“恒生中国青少年金融素养提升计划”自2016年起启动，至今已走进广东8所高中，为超过2000名青少年学生带来了金融理财常规课、职业见习日、理财工作坊、金融理财大赛等多种教学活动。多项创新的实践课程平台令学生们在学习金融理财知识的内容和方式上有所突破，全方位提升了金融素养。此外，恒生中国携手羊城晚报教育发展研究院发起“2017年广东青少年金融素养调研”， 专业的调研结果结合金融素养教育的成功案例集结成《2017广东青少年金融素养白皮书》，于2017年10月正式发布，与关注青少年金融素养教育的教育主管部门、金融监管机构、学校、金融机构、非营利教育机构、教师、家长、学生等各方共同推进广东青少年金融素养的全面提升。