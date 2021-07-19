广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻 党建　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育快讯

向上吧青年！“茂青·钜阵资本杯”篮球邀请赛开赛

2021-07-19 11:30 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　7月17日，由深圳市茂名商会青年工作委员会（下称：深圳茂青会）主办，前海钜阵资本管理（深圳）有限公司冠名的“不忘初心，投向未来”——茂青·钜阵资本杯篮球邀请赛在深圳市开幕。本次活动严格按照防疫有关要求，在保障参赛者在有效防控下开展比赛。

出席嘉宾共同启动开幕式

　　“茂青杯”是由深圳茂青会主办的大型篮球邀请赛事，今年已是第二届。本次篮球邀请赛集结了16支青年社团和优秀企业代表队伍，希望各界青年不忘初心，投向未来，齐头并进迈进新时代。

　　开幕式上，深圳市茂名商会执行会长、深圳茂青会冯军主席致开幕词，冯军主席表示，本次篮球赛的举⾏，是各参赛队篮球文化、拼搏作风、团队精神的⼀次交流，也是对全体运动员、教练员球技水平、竞赛能力、心理建设等综合方面的⼀次巡展，是新时代青年运动风采和体育素质的⼀次盛会。冯军主席希望全体运动员要发扬奥林匹克体育精神，顽强拼搏，奋力争先，以高昂的斗志，高超的球艺，赛出友谊，赛出风格，赛出水平；同时，希望全体裁判员公正裁判，营造公平、有序的良好竞赛环境。

深圳市茂名商会执行会长、茂青会冯军主席致开幕词

　　本次“茂青·钜阵资本杯”篮球邀请赛，赛程将持续半个月。参赛队员除了在深茂名籍青年外，更邀约了各地区、兄弟商会、优秀企业单位的青年篮球热爱者，旨在增强当代优秀青年之间的球技切磋，促进各领域青年间的相互交流，营造健康向上的体育氛围，增强“茂”青凝聚力与向心力。

　　相信在青年大联合的背景下，本着“友谊第一、比赛第二”的良好运动心态，在本次篮球赛中，大家定能力争上游、不忘初心、投向未来。当代“茂盛”青年们将以优异的精神面貌展示青年英姿飒爽的风采。

　　（图片：活动方供图）

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育快讯

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第14期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235