向上吧青年！“茂青·钜阵资本杯”篮球邀请赛开赛

本次篮球邀请赛集结了16支青年社团和优秀企业代表队伍，希望各界青年不忘初心，投向未来，齐头并进迈进新时代。

7月17日，由深圳市茂名商会青年工作委员会（下称：深圳茂青会）主办，前海钜阵资本管理（深圳）有限公司冠名的“不忘初心，投向未来”——茂青·钜阵资本杯篮球邀请赛在深圳市开幕。本次活动严格按照防疫有关要求，在保障参赛者在有效防控下开展比赛。

出席嘉宾共同启动开幕式

“茂青杯”是由深圳茂青会主办的大型篮球邀请赛事，今年已是第二届。本次篮球邀请赛集结了16支青年社团和优秀企业代表队伍，希望各界青年不忘初心，投向未来，齐头并进迈进新时代。

开幕式上，深圳市茂名商会执行会长、深圳茂青会冯军主席致开幕词，冯军主席表示，本次篮球赛的举⾏，是各参赛队篮球文化、拼搏作风、团队精神的⼀次交流，也是对全体运动员、教练员球技水平、竞赛能力、心理建设等综合方面的⼀次巡展，是新时代青年运动风采和体育素质的⼀次盛会。冯军主席希望全体运动员要发扬奥林匹克体育精神，顽强拼搏，奋力争先，以高昂的斗志，高超的球艺，赛出友谊，赛出风格，赛出水平；同时，希望全体裁判员公正裁判，营造公平、有序的良好竞赛环境。

深圳市茂名商会执行会长、茂青会冯军主席致开幕词

本次“茂青·钜阵资本杯”篮球邀请赛，赛程将持续半个月。参赛队员除了在深茂名籍青年外，更邀约了各地区、兄弟商会、优秀企业单位的青年篮球热爱者，旨在增强当代优秀青年之间的球技切磋，促进各领域青年间的相互交流，营造健康向上的体育氛围，增强“茂”青凝聚力与向心力。

相信在青年大联合的背景下，本着“友谊第一、比赛第二”的良好运动心态，在本次篮球赛中，大家定能力争上游、不忘初心、投向未来。当代“茂盛”青年们将以优异的精神面貌展示青年英姿飒爽的风采。

（图片：活动方供图）