广州暨大港澳子弟学校揭牌 9月1日正式开学

7月18日，全国首家港澳子弟学校——广州暨大港澳子弟学校在羊城正式揭牌。当天同时举办首场校园开放日活动，向社会全方位展示学校风采。

7月18日，全国首家港澳子弟学校——广州暨大港澳子弟学校在羊城正式揭牌。当天同时举办首场校园开放日活动，向社会全方位展示学校风采。

广州暨大港澳子弟学校理事长郭梓宁表示，经过四个月的筹备工作，学校的办学条件得到了全面的提升，此次活动是学校自3月21日签约启动以来首次以崭新的面貌向社会全方位展示，将把学校办成具有暨大本色、湾区底色、港澳特色的国际化示范学校。

广州市教育局副局长谷忠鹏对学校提出三点希望，一是明确目标，在服务新发展格局中找准办学定位。二是打造品牌，在推进大湾区教育融合中办出特色。三是厚植情怀，在培养新时代港澳青年中担当作为。希望广州暨大港澳子弟学校早日办成高水平有特色的粤港澳大湾区基础教育标杆学校。

目前，在广州市基础教育阶段学校就读的国际及港澳台学生达2.6万人。香港特别行政区政府驻粤经济贸易办事处主任陈选尧认为，港澳子弟学校的成立是粤港澳大湾区教育服务发展的一个重要里程碑，也是促进粤港合作与交流一个意义重大的新尝试。学校的成立对于吸引更多的港澳和海外的人才到广州发展带来积极的作用，也有助于培养更多香港学生成为具有家国情怀和国际视野的新一代。

同时，学校理事长郭梓宁为中国著名校长吴子健先生颁授广州暨大港澳子弟学校学术顾问受聘证书。据悉，吴子健先生为上海包玉刚实验学校前总校长、特级校长。

学校当天还安排了精彩纷呈的幼儿园体验课、英文和中文戏剧课、足球和篮球体育体育课、大疆机器人、麦高无人机等学生体验课程活动，学生现场咨询、考试报名及入学考试环节同步进行。

据悉，广州暨大港澳子弟学校是在大湾区和先行示范区“双区驱动”效应背景下兴办并参照外籍人员子女学校管理的国际学校，是由暨南大学指导创办的、大湾区乃至全国首家港澳子弟学校。学校以“暨大本色、湾区底色、港澳特色”为发展定位，为港澳台侨及外籍人员子女提供学前、小学、初中及高中15年一贯制的优质国际教育。此次活动是广州暨大港澳子弟学校首次全方位面向公众开放，接下来学校还将举办一些别开生面的体验活动，学校将于今年9月1日正式开学。

图片：活动方提供