广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻 党建　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育快讯

广外商学院MBA新生开学典礼“云端”举办

2021-07-19 10:38 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　南方网讯 (记者/杨智明)7月18日上午，广东外语外贸大学商学院MBA新生开学典礼成功举办。本届开学典礼的主题是“新征程，学无止境”，采用线上直播的形式展开，108名MBA新生们踏上求学新征程。

　　据了解，广外商学院MBA项目成立于2007年，依托学校“专业+外语”的人才培养模式和外语教学的独特优势，坚持“全球视野，全英教学”的办学特色，迅速在华南地区站稳脚跟。2021年，项目通过了AMBA&BGA双认证。2021年，广外MBA第一志愿报考接近1200名，生源质量不断提升，实现历史上生源规模和质量“双高”。

广东外语外贸大学校党委副书记唐锐

　　广东外语外贸大学校党委副书记唐锐向新生们寄语道：“希望同学们以学为重，协调好工作、学习和家庭的关系，努力实现自我提升，拓展视野，建立更加多元的知识储备；并结合自身工作经验，提升创新能力，培养国际视野，成为一名融贯中西的国际化管理人才。”

　　同时，教师代表张武保老师勉励新生们道：“要想成为人才，需要修身、养德、明志，需要不断地接受锤炼。”2021级MBA新生余秋玲本科阶段曾就读于广外，如今成为广外商学院MBA新生，她感恩道：“感谢和母校的再次相遇，感谢有机会和各行各业优秀的同学们分享经历和并肩学习。希望和大家在未来的这段时间里，活出非凡，活出精彩!”

广外商学院MBA新生开学典礼采用线上直播形式

　　新生们如何规划好未来的学习，广东外语外贸大学商学院MBA中心王刚主任谈道，同学们回到院校重新梳理知识理论脉络，要相互吸收养分，可以自发组织学习兴趣小组，并利用好校友、学校及平台资源，不断积累人生阅历，走得更高、更好。

　　此外，相关负责老师对MBA培养方案与教学规范做了介绍，包括选课、考勤制度等。

　　相关链接：广外商学院MBA新生开学典礼线上直播

 

编辑： 张霜

相关新闻

返回南方网首页 教育快讯

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第14期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235