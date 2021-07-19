广外商学院MBA新生开学典礼“云端”举办

本届开学典礼的主题是“新征程，学无止境”，采用线上直播的形式展开，108名MBA新生们踏上求学新征程。

南方网讯 (记者/杨智明)7月18日上午，广东外语外贸大学商学院MBA新生开学典礼成功举办。本届开学典礼的主题是“新征程，学无止境”，采用线上直播的形式展开，108名MBA新生们踏上求学新征程。

据了解，广外商学院MBA项目成立于2007年，依托学校“专业+外语”的人才培养模式和外语教学的独特优势，坚持“全球视野，全英教学”的办学特色，迅速在华南地区站稳脚跟。2021年，项目通过了AMBA&BGA双认证。2021年，广外MBA第一志愿报考接近1200名，生源质量不断提升，实现历史上生源规模和质量“双高”。

广东外语外贸大学校党委副书记唐锐

广东外语外贸大学校党委副书记唐锐向新生们寄语道：“希望同学们以学为重，协调好工作、学习和家庭的关系，努力实现自我提升，拓展视野，建立更加多元的知识储备；并结合自身工作经验，提升创新能力，培养国际视野，成为一名融贯中西的国际化管理人才。”

同时，教师代表张武保老师勉励新生们道：“要想成为人才，需要修身、养德、明志，需要不断地接受锤炼。”2021级MBA新生余秋玲本科阶段曾就读于广外，如今成为广外商学院MBA新生，她感恩道：“感谢和母校的再次相遇，感谢有机会和各行各业优秀的同学们分享经历和并肩学习。希望和大家在未来的这段时间里，活出非凡，活出精彩!”

广外商学院MBA新生开学典礼采用线上直播形式

新生们如何规划好未来的学习，广东外语外贸大学商学院MBA中心王刚主任谈道，同学们回到院校重新梳理知识理论脉络，要相互吸收养分，可以自发组织学习兴趣小组，并利用好校友、学校及平台资源，不断积累人生阅历，走得更高、更好。

此外，相关负责老师对MBA培养方案与教学规范做了介绍，包括选课、考勤制度等。

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