追溯红色足迹，珠海这群大学生开展实践调研活动

深入走访红色村落，接受革命传统教育，赓续精神血脉，领略多彩乡村的魅力。

七月上旬，北京理工大学珠海学院京涛海纳团队一行11人前往广东省“国家历史文化名城”惠州市，开展以关注红色文化、红色基地、红色村落为核心的实践调研活动，深入走访红色村落，接受革命传统教育，赓续精神血脉，领略多彩乡村的魅力。

以红色文化为代表的中洞村，记录了一个村落在革命斗争年代的历史，成为后人缅怀革命先辈的精神归依、追溯党的光辉历程的红色载体。近年来，中洞村切实加强对革命旧址，红色资源的修缮和利用，加大对革命老区的民生投入，全力打造“东江红都”旅游小镇，走出了一条“红色为基”，“红绿相融”的高质量发展之路。有“全国乡村治理示范村”美誉的周田村，大力打造以“铁军精神”为依托的主题教育基地，推动精神文明建设与乡村工作相互融合，探索出一条党建引领的发展之路。被评为“广东省十大美丽乡村”、“广东省宜居示范村庄”的鹿颈村，以传承红色基因、砥砺前行的奋斗姿态，成为具有独特魅力的新农村乐园和广东省具有代表性的乡村生态旅游景区。

团队成员告诉记者，通过8天的调研走访，他们切身感受到这些乡村实实在在的变化。成员们表示，当代青年要继承发扬党的优良传统，积极投身到乡村振兴当中，把个人成长成才的“小”梦想融进奉献社会、助力家乡发展的大情怀。

用脚步丈量道路，用指尖感触现实，珠海的这群大学生们在社会实践中体悟乡村振兴，在实地调研中思考基层治理之道。他们以遍寻民情百态的方式，用心传承着红色文化，书写出更多振奋人心的乡情故事，以实际行动践行着“请党放心，强国有我”的青春誓言。