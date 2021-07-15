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首批18位音乐博士使者出炉，架起中泰文化艺术交流的桥梁

2021-07-15 14:46 来源：南方网
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　　7月13日，泰国东方皇家理工大学音乐教育专业博士项目招生面试顺利完成，18位准博士通过“严选”，成为首批中泰文化音乐博士使者。

　　本次招生、宣传、面试等工作由泰国东方皇家理工大学中国中心完成，中国中心落地广州，设在大湾区现代产业发展研究院。

　　博士学位项目面试采取网络视频面试方式，并优化了面试内容和流程，每位经“严选”的准博士专业水平和能力得以在考场上充分展示。面试全程录音录像，确保面试工作公平、公正地进行。博士面试分为三个环节：个人作品视频展示（包括钢琴独奏、双人合奏、个人独唱、指挥合唱等），考查专业技术水平；三分钟个人介绍，及考官提问。

　　作为国家教育部海外学历学位认证的百年公立大学，生源质量把关是头等大事。皇家理工大学高度重视博士招募和面试过程，专家委员会特别邀请了皇家理工大学副校长Dr. Khunanan Sukpascharoen、东方皇家理工大学研究生院院长Asst. Prof. Dr. Thitinant Wareewanich、研究生院特聘博导/外审委员/泰国高教部学术质量审核专家Assoc. Prof. Dr. Thitinan Chankoson、特聘博导/教师/外审委员Assoc. Prof. Dr. Ruihui Pu、特聘国际事务副院长/教师/博导Dr. Hongmei Yang及星海音乐学院音乐教育学院院长辛笛教授、彭珂教授和喻意教授三位导师担任面试官，中国中心副主任、大湾区现代产业发展研究院副院长钟旭东，教育部副部长何洁清出席并主持仪式。（通讯员：钟雅雯）

编辑： 罗予岐

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