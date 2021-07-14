养生之书《修身之道》受热捧

《修身之道》这本书介绍了修身、修性、修心的生活哲理，让生活在都市的现代人在紧张的生活中，能放慢脚步，调节心情，用平和心态和宽广的胸怀拥抱生活的点滴幸福。

自古以来，人们追求天人合一自然法则，修身、修性、修心成为人们生活的重要组成部分，不可否认，人的心理状况对人的身体健康有很大的影响，一个内心宽容、性情温和的人往往更容易获得幸福。当前，都市白领是众多年轻人向往的一个职业，衣着光鲜，生活体面。事实上，都市白领比普通工人要承担更多的生活、工作压力，也是最容易“受伤”的群体，工作方式的转变让都市白领成为颈椎病、肩周炎、肥胖症等职业病最主要人群，据一项健康调查指出，长期以来，高度紧张的工作、不规律的饮食让很多人的身体都处在亚健康状态。高压时代，何以破解亚健康困局?

据悉，国内知名的健康管理师黄良瑜，房勇导师携手中国财富出版社历经三年心血打造的都市白领养生之书《修身之道》，自上架后受到了国内众多读者的喜爱。《修身之道》这本书介绍了修身、修性、修心的生活哲理，让生活在都市的现代人在紧张的生活中，能放慢脚步，调节心情，用平和心态和宽广的胸怀拥抱生活的点滴幸福。

高压时代，何以破解亚健康困局?

为什么说百岁老人生活有秘诀?

为什么说营养是人体健康的守护神?

为什么说健脑才能长寿?

为什么说运动与健康息息相关?

为什么说乐观豁达至关重要？

健康长寿就要做到：

膳食调节，定时定量，有节制有规律注意食物配伍，吃出营养，注意食物相克，吃出健康;做个勤劳的人，起居有常，劳动不仅有利于社会和他人，更有利于自己的健康;不能私心太重，不要斤斤计较，凡是跟自己过不去，就是没病找病;看淡荣辱富贵，受得住委屈，保持一颗平常心，笑对生活中的不如意;

不要幻想不得病，一旦得了病就要信心十足地去面对，去斗争，相信自己一定能战胜疾病;

……关注健康长寿，就要预防各种疾病，像高血压、高血脂、糖尿病、冠心病、肝胆疾病、肠胃疾病、骨质疏松、慢性支气管炎等常见病，最重要的是，对于时刻存在于身边的各种疾病，我们要知道如何减少引发疾病的风险、延缓发病时间。

黄良瑜，房勇老师的新作《修身之道》本书全面展示了长寿之乡的共同特征、长寿之人的共同特征、长寿的生活方式密码、长寿的心理密码、长寿的饮食密码、长寿的修身密码，全面揭示了健康的秘密并提供了操作性极强的长寿秘诀。

“都市白领健康是一个社会的重要话题，饮食不合理、缺乏运动、作息不规律、睡眠不足、精神紧张、心理压力大、长期不良情绪等都是导致亚健康的主要原因。《修身之道》是我多年的养身心血总结，从健康养生的角度，来诠释人体内在健康生态，目的是帮助很多人走出健康误区，远离亚健康。”黄良瑜老师对编辑记者介绍到这本书创作初衷时说到。

都市白领工作繁忙，日常压力大，很多时候会养成不健康的生活作息习惯，久而久之则会面临着很多健康危机，给健康造成很大隐患。《修身之道》这本书正是针对当前社会的存在的健康问题打造的。《修身之道》为很多都市白领的养生指明了一个健康的方向。

“《修身之道》是黄良瑜，房勇等国内知名导师心血养生总结，是一本不可多得的养生书。里面很多修身养性的干货值得推荐。”金师起点发行部主任王女士向记者介绍到。

作者简介：

黄良瑜，字干，号子凡，男，出生于1977年10月1日，汉族，黄氏梢山公后裔，祖籍广东河源龙川人士，毕业于广州中医药大学药剂专业，曾任职广东省中医院药剂科药剂师，后考取国家注册公共营养师，高级健康管理师，并获得北京大学民营经济学院老年产业EMBA，被中国医师协会特聘为国医科普“治未病”讲师。先后担任多家企业董事，顾问，高管。后创办三育汉方科技，任法人代表，研发总顾问。