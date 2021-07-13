中山阿丁莱双语学校项目启动员工安居计划

近日，中建电力南方分公司中山阿丁莱双语学校项目深入开展“我为群众办实事”活动，聚焦员工生活环境问题，与员工代表就生活区改造方案进行了座谈调研。根据员工代表就水电、食宿、网络等方面的想法建议，项目部着手实施“安新家，安心家”员工安居计划。
整洁的浴室
崭新的食堂
干净的洗衣房
经过改造，生活区焕然一新，洗浴室放置了多台洗衣机、男女浴室隔间分别增设至18间和8间、无线网络更通畅、食堂加购了新餐具和消毒柜，整体的就餐环境更清洁卫生。
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近日，中建电力南方分公司中山阿丁莱双语学校项目深入开展“我为群众办实事”活动，聚焦员工生活环境问题，与员工代表就生活区改造方案进行了座谈调研。根据员工代表就水电、食宿、网络等方面的想法建议，项目部着手实施“安新家，安心家”员工安居计划。
整洁的浴室
崭新的食堂
干净的洗衣房
经过改造，生活区焕然一新，洗浴室放置了多台洗衣机、男女浴室隔间分别增设至18间和8间、无线网络更通畅、食堂加购了新餐具和消毒柜，整体的就餐环境更清洁卫生。
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