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《橙橙识字》与《宫里的世界》梦幻联动 看动画就能识汉字

2021-07-13 15:11 来源：南方网
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　　星惠教育携手北京故宫宫廷文化发展有限公司旗下IP《宫里的世界》，推出识字启蒙APP——《橙橙识字》，展开奇妙的跨界联动。

　　逛故宫、看动画，就能学历史，识汉字，快带孩子来《橙橙识字》，开启不一样的识字之旅。

　　《橙橙识字》根据孩子的特性，想了一个办法，把动画片和识字启蒙结合起来，让孩子对汉字更感兴趣。为了能让孩子在看动画片的时候，真正地学到知识，《橙橙识字》携手故宫宫廷文化子IP《宫里的世界》，打造有文化、有深度的识字启蒙。通过原创故宫故事，激发孩子的兴趣，探秘故宫里的世界，讲述上下五千年历史朝代的轮换，将汉字融入动画故事中，让孩子看动画片就能识汉字。

　　《橙橙识字》的教研老师通过调研3-6岁孩子的识字习惯，为孩子提供科学的识字方法。汉字一字一学，让孩子稳扎稳打地学会汉字。每个汉字都会经过“讲、认、读、写、玩、测”六大识字环节。让孩子与汉字互动，提高孩子的学习兴趣。配合汉字的跟读、书写、组词造句的训练，多环节汉字练习，构建语言学习体系，让孩子会读会写会运用。

　　其中，认汉字的环节，通过动画短片的形式，讲解汉字的字意。将枯燥的学习课程转化动态的汉字动画。由浅入深地讲解汉字的起源，让孩子了解每个汉字的真实含义。

　　此外，《橙橙识字》拥有AI智能测评体系，记录孩子在每个识字环节中的学习情况，定位孩子的识字薄弱项。科学分析孩子的记忆曲线，准确把握孩子记忆汉字的临界点，动态调整复习计划，为孩子制定专属的学习计划。

　　《橙橙识字》致力于弘扬传统文化，将传统文化与启蒙教育相结合，培养孩子的国学素养。这与宫廷文化所传递的理念不谋而合。双方跨界合作，旨在将传统文化、国学启蒙、趣味识字相结合，让孩子在轻松的识字环节中感受到学习的乐趣。

编辑： 潘沈思

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