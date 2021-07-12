广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻 党建　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育快讯

广外成立百年党史大学生宣讲团

2021-07-12 15:45 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　为加强青年学生思想政治引领，发挥大学生在朋辈间宣讲党史的优势和作用，广东外语外贸大学整合大学生党史宣讲力量，成立百年党史大学生宣讲团，并于7月9日在该校北校区举办成立仪式。据了解，百年党史大学生宣讲团在全校范围内遴选出了涵盖博士生、硕士生、本科生共30名学生组成。

　　广外党委副书记唐锐表示，成立大学生党史宣讲团，要整合大学生党史宣讲力量，推动大学生将党史学习与实践相结合，让党史学习在朋辈教育中互动传递，激励更多广外青年学子知史爱党、知史爱国，传承红色基因，勇担青年使命。他从三个方面对大学生宣讲团提出殷切期望和具体要求：一是要充分认识在大学生中开展党史宣讲的意义和精髓要义，讲好党的故事、中国故事责任重大，使命光荣。二是同学们要认真参加学习培训，掌握创新理论，练就过硬本领，立足专业特色，创新宣讲形式，锤炼自我、磨砺自我、提升自我，争当党史学习教育的青年先锋。三是学校相关职能部门、二级学院要加强对大学生宣讲团的组织领导，做好服务保障和组织协调工作，确保宣讲活动取得成效。

　　宣讲团成立仪式后，胡文涛作题为《勇担青年使命，用心用情讲好百年党史》的讲话。他强调，要充分认识党史宣讲的重要意义，推进党史学习教育进课堂、进头脑；通过深入了解党史的主要脉络，把握导向、静心准备、创新方式、严肃纪律，讲好中国共产党百年奋斗的光辉历程；认真学习好、宣传好百年党史，进一步涵养初心使命，成为学习研究宣传党的创新理论的领跑者、示范者。

　　马克思主义学院副院长崔艳红以《如何宣讲好“四史”》为题，围绕宣讲的理论基础、内容选择、形式和方法等方面进行培训，希望同学们认真学习理论，掌握马克思主义、中国化马克思主义理论的精髓，抓住百年党史的主题主线，继承中国革命、建设、改革的优良传统，不断汲取历史进程中积淀而成的精神力量，用青年人的话语和多样化方式做好百年党史的宣讲工作。（通讯员张甜甜 杨欣）

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育快讯

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第14期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235