广外成立百年党史大学生宣讲团

广东外语外贸大学整合大学生党史宣讲力量，成立百年党史大学生宣讲团，并于7月9日在该校北校区举办成立仪式。

为加强青年学生思想政治引领，发挥大学生在朋辈间宣讲党史的优势和作用，广东外语外贸大学整合大学生党史宣讲力量，成立百年党史大学生宣讲团，并于7月9日在该校北校区举办成立仪式。据了解，百年党史大学生宣讲团在全校范围内遴选出了涵盖博士生、硕士生、本科生共30名学生组成。

广外党委副书记唐锐表示，成立大学生党史宣讲团，要整合大学生党史宣讲力量，推动大学生将党史学习与实践相结合，让党史学习在朋辈教育中互动传递，激励更多广外青年学子知史爱党、知史爱国，传承红色基因，勇担青年使命。他从三个方面对大学生宣讲团提出殷切期望和具体要求：一是要充分认识在大学生中开展党史宣讲的意义和精髓要义，讲好党的故事、中国故事责任重大，使命光荣。二是同学们要认真参加学习培训，掌握创新理论，练就过硬本领，立足专业特色，创新宣讲形式，锤炼自我、磨砺自我、提升自我，争当党史学习教育的青年先锋。三是学校相关职能部门、二级学院要加强对大学生宣讲团的组织领导，做好服务保障和组织协调工作，确保宣讲活动取得成效。

宣讲团成立仪式后，胡文涛作题为《勇担青年使命，用心用情讲好百年党史》的讲话。他强调，要充分认识党史宣讲的重要意义，推进党史学习教育进课堂、进头脑；通过深入了解党史的主要脉络，把握导向、静心准备、创新方式、严肃纪律，讲好中国共产党百年奋斗的光辉历程；认真学习好、宣传好百年党史，进一步涵养初心使命，成为学习研究宣传党的创新理论的领跑者、示范者。

马克思主义学院副院长崔艳红以《如何宣讲好“四史”》为题，围绕宣讲的理论基础、内容选择、形式和方法等方面进行培训，希望同学们认真学习理论，掌握马克思主义、中国化马克思主义理论的精髓，抓住百年党史的主题主线，继承中国革命、建设、改革的优良传统，不断汲取历史进程中积淀而成的精神力量，用青年人的话语和多样化方式做好百年党史的宣讲工作。（通讯员张甜甜 杨欣）