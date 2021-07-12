广外校长与学生代表茶叙，共商共建共治共享美好校园

广东外语外贸大学党委在全校开展党史学习教育，牢记育人初心使命，坚定理想信念，把学习党史同总结经验、推动工作、解决实际问题结合起来，把学习成效转化为工作动力和成效。

7月8日，广东外语外贸大学开展校长与学生代表茶叙活动，进一步推动党史学习教育活动走深走实。广外校长石佑启出席座谈会并讲话，来自南北校区、知识城校区各学院本科生、硕士生、博士生代表及学校各相关职能部门负责人参加座谈会。

座谈会现场

石佑启在认真听取代表们的发言后强调，校长与学生代表茶叙活动是学校坚持多年的优秀传统，也是独具广外特色的民主治校方式之一，营造了师生就学校管理工作“共商、共建、共治、共享”的良好氛围。石佑启强调，要以开放的心态和积极的态度，畅通沟通渠道平台，完善制度机制，扎实推进“我为群众办实事”实践活动取得成效。石佑启提出，师生提建议、献良策，有助于提升学校的治理能力和水平，推进学校治理体系和治理能力现代化，汇聚成建设国际化特色鲜明高水平大学的强大力量。他希望广外青年牢记初心使命，保持“我将无我，不负人民”的崇高情怀，把青春奋斗融入党和人民事业中，铭记“明德尚行、学贯中西”的校训精神，时刻心系家国、胸怀世界、追求卓越，为推动学校事业的高质量发展和中华民族的伟大复兴贡献青智慧和力量。

广外党委常委、宣传部部长、教师工作部部长胡文涛希望同学们继续以高度的主人翁意识和爱校荣校意识，积极投身到学校发展建设中来，共同努力创造温馨和谐便利的校园环境，不负时代，不负韶华，为国际化特色鲜明的高水平大学建设贡献自己的智慧与力量。

为广泛听取各方面意见，此次茶叙活动通过校园网、微信群等平台发布征集意见建议和报名的通知，遴选了来自不同校区、不同学院、不同年级的同学代表参加座谈会。学校相关部门负责人认真听取了代表们提出的问题，及时地进行了梳理、提炼并一一作出解释与回应，表示对于可以立即解决的问题会后将第一时间解决，不能立即解决的问题也会制定解决方案，明确进度安排，逐步推动实际问题的解决。对于较有研究价值的提议，学校相关部门负责人在认真听取建议的基础上还请学生代表后续写出详细的研究报告呈学校做进一步的深入研究，以更好地解决学生实际需求，为学生办实事，与学生共同建设更加温馨美好的校园环境。

据悉，广东外语外贸大学党委在全校开展党史学习教育，牢记育人初心使命，坚定理想信念，把学习党史同总结经验、推动工作、解决实际问题结合起来，把学习成效转化为工作动力和成效。党办校办、组织部、宣传部、保卫处、学生工作部（处）、研究生院（部）、校团委、发展规划处、教务处、就业指导中心、后勤处、教学评估中心、图书馆、网络与信息化中心、基建中心、党史办等相关负责人参加活动。（通讯员 张甜甜 杨欣 ）