正值暑假，牙齿正畸技术也有专利，家长要谨慎选择

你知道正畸技术也有专利吗？

近几年，我国儿童与青少年牙齿畸形患病率明显增高。正值暑假，各大医院的口腔科小患者扎堆，又迎来了一波诊疗高峰。你知道正畸技术也有专利吗？作为家长，你知道该如何选择吗？

近日，在第26届中国国际口腔设备材料展览会暨技术交流会（以下简称“北京国际口腔展”）上，发生了一起外企涉嫌侵犯国内厂商正畸技术专利的事件。在国外长时间掌握牙齿矫正领域主要精尖技术背景下，此次侵权事件引发业内广泛关注。据悉，本次事件国外公司涉嫌侵权由国内自主研发企业广州欧欧医疗科技有限责任公司（以下简称“广州欧欧医疗）创新研发的OBrace球面自锁托槽。

2021北京国际口腔展上，涉嫌侵犯国产口腔正畸技术专利的事件中，被侵权的专利产品是由广州欧欧医疗自主研发的“OBrace球面自锁托槽”。

据悉，OBrace球面自锁托槽首次将正畸托槽的结构创新设计为圆润的“球面”，拥有完全的自主知识产权。球面自锁托槽重新定义舒适化正畸的标准，填补了国际8项技术空白，

球面自锁托槽的发明者、欧欧医疗创始人吉利博士从2011年开始撰写专利，并在2014年陆续申请到了美国、欧洲等国际国内关于球面自锁托槽的专利，包括发明专利、外观专利、实用专利等。2018年5月，吉利带领研发团队历时数年多打造的OBrace球面自锁托槽，在美国首都华盛顿举办的世界正畸年会重磅发布，并在2019年实现了量产，市场表现十分亮眼。

2019年，广州欧欧医疗通过了由国家科技部、财政部、税务总局组织的国家高新技术企业认定，荣获国家“高新技术企业”称号，由此正式迈入国家高新技术企业行列。

而此次事件中的外企及其代理商涉嫌侵犯了广州欧欧医疗的多项专利，从产品外观设计到产品宣传物料，多处涉嫌抄袭。事件发酵后，涉嫌侵权外企及其代理商已对欧欧医疗进行书面道歉，并承诺在事件完结前不再销售此产品，涉嫌侵权产品不进入市场。据介绍，维护权益过程中，展览主办方对欧欧公司能第一时间快速准备齐维权材料都有些吃惊，“点赞”他们的强知识产权保护意识。

近年来，国内医疗器械行业进入黄金发展期。与此同时，国产医疗器械企业也增强了知识产权保护意识，无论是产品创新、技术创新，还是管理创新等企业创新模式，企业正在朝自主研发方向前进。

告别山寨抄袭，引领科技创新，从追赶者到创新领跑者，中国智造的医疗技术正在崛起。一定程度上，知识产权代表的是企业在行业的话语权，企业对行业标准权的定义。

吉利说，自己深刻感受到了政府对自主创新的重视。从自己和团队开始球托设计研发开始，就时刻感受到精准的政策支持和宽松的创新环境。“欧欧的发展与国家对创新的鼓励完全分不开，这也是我们对自己更有信心的最主要原因。

其实，正畸的效果与日常口腔护理息息相关。为了避免错过最佳矫治时间，有专家建议，家长第一次带孩子到口腔正畸科检查，孩子不要超过7岁。如果孩子有不良口腔习惯，或有骨性畸形等情况，应在3～4岁带孩子到正规的口腔医疗机构找专业正畸医生咨询、检查，千万不要为了省事而错过孩子最佳的矫治时间。要养成有效刷牙的好习惯，孩子在5岁之前最好由家长帮助彻底、仔细地刷牙。孩子在3～12岁时，家长要鼓励儿童多吃纤维性、有嚼劲的食物，有利于儿童健康，应注意平衡膳食，增强咀嚼功能。