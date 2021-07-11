广外国际学院2021线上开放日顺利举行

7月3日下午，广外国际学院举行2021线上开放日，活动在各平台同时直播，吸引数万观众观看并发起热烈讨论。

活动在3日下午15:00正式开幕。广东外语外贸大学校长石佑启首先为高中毕业生们抛出橄榄枝，欢迎大家入读广外。2007年，教育部留学服务中心与广外共建出国留学培训基地——国际学院。国际学院院长梁学宏介绍，国际学院办学17年来，根据粤港澳大湾区建设需求，通过“广外+国外合作大学”的模式，为社会各行各业培养国际化专业人才。

石佑启为开放日致辞

梁学宏介绍，在2+2出国留学培训项目，广外国际学院所提供的一对一个性化升学规划、广外重本师资授课的专业+英语培训课程、9个国家方向的留学体验、国外一流大学/专业学位文凭、合作大学研究生优先录取、协助学历认证和就业指导等服务，全面助力学生顺利升学，安全升学，优质升学。

广外国际学院已经与9个国家，50多所国外大学有深度合作联系，如昆士兰大学、兰卡斯特大学、昆士兰科技大学和威斯敏斯特大学等。直播中，国外大学的校领导均对广外国际学院的办学质量表示高度肯定，欢迎更多的学生通过广外国际学院出国留学培训项目获得到国外大学留学的机会。

直播中，十多位优秀在读学生和校友分享了自己在广外国际学院出国留学培训项目的学习体验，给即将升学的师弟师妹以升学经验。

据了解，本次共有19所国外合作大学参与本次直播活动。观众可以通过广外国际学院提供的平台，直接与国外大学代表连线交流，获得了最直接最真实的留学信息和升学资讯。有家长表示，这种直播形式，让他们足不出户就能认识到国外的大学教育;国外大学代表全面的介绍和耐心的解答，让他们对学生拟升读的国外大学认识得更加清晰，更加认可广外国际学院的海外升学路径。

通讯员：刘军 张广平

图：广外国际学院