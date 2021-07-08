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知乎高考获得感内容服务用户近3500万 彰显“跨代”社区实力

2021-07-08 18:02 来源：南方网
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　　高考一向是考生、家长、老师以及社会人士关注的焦点事件，每年都有无数“高考过来人”在知乎分享他们的知识、经验和见解，又有无数“高考亲历者”带着期盼、纠结和焦虑的情绪，在知乎寻找他们想要的答案。

　　数据显示，凭借高考相关内容量、用户量和影响力，知乎已经成为高考场景下用户寻找信息、作出决策的首选平台。截止到2021年高考期间，知乎上积累了超4000万高考相关问题及回答，涵盖超过2800所高校和700个专业的相关讨论，基本完成了对国内本专科院校和专业的全覆盖。2021年6月，知乎高考内容共服务用户数近3500万，相关问答总浏览量近20亿。

　　覆盖2800所高校700个专业 “专科”问题浏览近2.5亿

　　作为人生的重要节点，高考背后涉及了备考、择校、选专业等多个环节。2019年知乎开始提供系统性高考内容服务，今年高考期间，知乎打通多个产品和内容场景，设置了“热门大学”、“热门专业”、“省批次线”、“大咖指导”、“学长答疑”、“1V1咨询”、“志愿测评”、“考生必看”八大板块，每个板块聚合了相关话题最精华、最优质的内容，让考生集中、快速地发现该板块的热门内容，冲刺一个好大学、选择一个好专业。知乎还特设了“智能填报”栏目，考生和家长可以根据考分等要求进行智能填报，分析出不同录取概率的大学，并预测投档分数。

　　知乎高考相关内容覆盖学科知识、备考经验、择校经验等方面信息，截止到2021年高考期间，知乎上积累了超4000万高考相关问题及回答。今年6月，高考相关问题总浏览量近20亿。与此同时越来越多的答主也会用视频的方式解答问题，2021高考期间教育领域新增视频数超过10万条。

　　在知乎一则问题“高考志愿填报，对于许多专业一无所知，该怎么办?”下有1501个回答，浏览量超670万。他们当中有各高校的在读学生，也有知乎教育、人文、法律等各领域的优秀答主，还有从事教育行业的专业高考答疑官，他们根据真实经验和专业判断为考生给出报考建议。

　　值得注意的是，今年高考是新高考政策施行的第二年，除本科内容之外，专科院校、复读相关内容的需求相比去年也出现大幅增长。知乎也积累了大量专科类院校、复读类内容，满足更多人群的覆盖和内容需求。高考期间，“专科”相关问题的总浏览量近2.5亿;“复读”相关搜索量达到190万，同比增长10.73%，相关问题总浏览量达3000万。

　　无数“高考过来人”专业、真实的经验以问答、视频等形式在知乎呈现，而今年知乎上的高考提问者们，也将有可能成为下一届高考的回答者，从“亲历者”变成“过来人”。知乎重视每一个内容创作者的声音，2021年知乎将内容标准定义为“获得感”，即开阔眼界、带来帮助和产生共鸣，正是这种评判标准，让知乎的内容足以成为让用户满意的“长期产品”，汇集并壮大社区的价值与力量。

　　3500万用户“跨代”互动话高考

　　高考，是关乎国家教育和社会发展的重要事业，背后影响着数代国人的命运，其跨越时间和代际的影响力，也为内容平台创造了源源不断的动能。

　　据教育部公布的数据，2021年全国高考的报考人数为1078万。而知乎高考今年共服务用户数近3500万，其中除考生外，家长、老师等也成为知乎高考的主要群体，体现出知乎特有的“跨代”特性。这也意味着，知乎内容具有较强的复利性和沉淀性，可以通过问答形式在不同年龄、身份用户之间跨代传播。

　　作为中文互联网最大的在线问答社区，知乎上活跃着数亿用户，覆盖50后至00后各个年龄段。在过去两年间，知乎月活跃用户中18至25岁的用户占比从20%增长到了40%以上，绝对值增长超过4倍，大步跨入年轻一代用户的学习、生活和娱乐。

　　除了高考之外，知乎在科学、职场、生活等各个领域和场景中，也体现出“跨代”效应。无论是参加过高考老三届的50后，还是2021年高考的00后，以及处在大学、职场中的80、90一代，都在知乎分享知识、经验和见解，找到自己的解答。

编辑： 潘沈思

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