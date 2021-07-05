“大师艺术课”公益活动启动，作家章以武畅谈文学创作烟火味

7月3日，“大师艺术课”系列公益分享活动第一期在广州黄埔书院成功开展。

7月3日，“大师艺术课”系列公益分享活动第一期在广州黄埔书院成功开展。活动由广州市文学艺术界联合会指导，广州文艺志愿者协会主办，广州黄埔书院承办，并由广东省唯品会慈善基金会提供支持。本次活动邀请著名作家、第二届广东文艺终身成就奖获得者、广州市作家协会原主席章以武先生作为主讲嘉宾，通过视频直播分享“文学创作烟火味”，吸引广大读者朋友在线观看学习。

活动分享中，章以武先生开篇指出，形象地反映生活是文学的根本特征，既然文学是反映生活的，文学作品必须来自生活，必须有生活的烟火味。从19岁开始创作，现在已过80岁，章以武老师仍在坚持创作。他从自己创作电影剧本《雅马哈鱼档》、电视连续剧《情暖珠江》、中短篇小说集《朱砂痣》等的过程展开分享。

文学的创作一定要有一对爱的眼睛

作家必须有生活的激情，对生活非常热爱，只有热爱了才会发现生活的美，才能表现生活的美。章以武老师说文学创作是需要各方面条件的，人生的阅历、文化的素养、天赋的基因、个人的热爱，都极为重要。而且，需要有一对爱的眼睛，才会发现不足，思考生活的最闪光点和大美的东西。

文学创作，是一个人在书房一杯茶，是抽支烟冥思苦想，是一个人的上天入地、一个人的奥林匹克、一个人的张灯结彩。但背后，是一个作家心向上脚向下的巨大工程。心向上，是对大时代脉搏跳动，对大时代历史性巨变，对大时代中人生存状态和价值观的变化，作家要十分敏锐地去感知。作家必须是很灵动的人，必须是春江水暖鸭先知，而不能是黑夜里的黑牛，眼前一片黑懵懵懂懂。作为一名文学创作者，确实要有一对爱的眼睛，去把握时代的脉搏，全身心深切地去感受时代发展的变化，发现生活里的美好，把它表现出来。

要对现实生活有深情的关爱

一名作家，不能是生活的旁观者，更不能是猎人只为了猎取某些素材；应该是充满热情、神采飞扬、关心天下事、关心身边事。他谈到要想进行大湾区的相关创作，就要真正深入大湾区，去观察去感悟去体验大湾区人的理想和追求，去体会大湾区人们创业的艰辛，去感受那里的梦想与现实。否则写出来的作品，只是茶杯底下的风波。他告诉我们文学的创作要贴近生活，体会生活，要有社会责任感。无论是《朱砂痣》还是《暖男》，章以武老师举例详细分享了作品中的经典故事，都是来自于生活，展示着一个作家对生活所发生事情的深情关爱和关注，否则是不能引起人家共鸣的。

文学创作要咬紧人物来写

一部好的作品要在矛盾纠结中写人，要体现矛盾纠结，要有鲜活的细节。搞文学创作，特别是小说创作，包括电影电视文学，最关键的是写人，要把人写活。有一句话很重要，“什么样的人就会发生什么样的故事”，所以写故事还是写人？一个勇敢的人，他就会发生勇敢的故事，一个助人为乐的人，他就能够发生助人为乐的故事。章以武老师曾经走访采风，顺德一小企业家，原是跟着牛尾巴的青年，拿出酒瓶和章以武老师说，你有文凭我有酒瓶，文凭加酒瓶就是高水平。这一细节是对知识力量的认知，给了他震动，背后发生许许多多的故事。还有一次去中山采风，发现带队的农民家中既养昂贵的盆栽，又有雅致的大钢琴，他全家都不会弹，他说买钢琴放在客厅是为了附庸风雅。说明洗脚上田的农民懂得钢琴是高雅的，有文化的象征。这些采风经历中的细节，让章以武老师意识到，乡镇企业家、农民正在精神换血、思想换血，这是一个巨大的观念变化。一个典型的好的细节，可以概括说明很多问题。

文学创作有何诀窍？

章以武老师总结两个：聪明的头脑加上坚持的笨功夫。文学创作需要作家对生活有深刻的观察力，需要作家对生活有得心应手的表现力，还需要作家对生活有丰富的想象力，这三种力量缺一不可。所以文学艺术创作坚持难，就是难在这里。文学不同于其他艺术品种，比如钢琴、绘画、书法、唱歌等，里头有技巧性，只要勤加苦练，掌握技巧，有一颗匠心，就可以有些名堂。但文学是人学，社会上各种人物不同，描写难度很大。所以说在文学中，小说是艺术的母亲，创作难度大、坚持不易、成就感不易获得。创作这条路上是青灯黄卷，需要的是几十年如一日的坚持，非常困难。文学创作坚持很难，还难在语言关很难过。

据了解，“大师艺术课”系列公益分享活动将至少开展10期，邀请文化艺术名家作为分享嘉宾，包括作家、书法美术家、声乐歌唱家、戏曲艺术家、话剧艺术家、全国金话筒主持人、动漫艺术家、非遗项目传承人等。期待通过系列公益分享活动的开展，让更多市民朋友，尤其广大青少年，一起发现文化艺术的独特魅力，感受不同艺术的熏陶美育，追求更有品味的美好人生，共同助力祖国精神文明建设与时代健康发展。（通讯员 温碧瑞）