助力乡村美育 “苔花开”第二届乡村儿童美育成果展作品揭晓

近日，“苔花开”第二届乡村儿童美育成果展作品评选结果揭晓。

南方网讯 （记者/杨智明）近日，“苔花开”第二届乡村儿童美育成果展作品评选结果揭晓。据悉，所有的入选作品会在金羊网及优谷朗读的长江公益“苔花开”线上美育成果展厅进行公开展示，公众可通过网络投票选出“最佳人气奖”作品。

现场为多名业界知名的美育专家颁发评委聘书

据悉，“苔花开”乡村儿童美育计划由广东省长江公益基金会和长江商学院广东校友企业家于2016年发起，聚焦农村教育的核心薄弱环节，坚持“造血”目标，通过教师成长计划、教研培力计划、校长领航计划、美育活动支持、美育成果奖励的复合支持模式，全方位推动乡村小学美育教育发展。

截至2020年12月，项目在广东汕头、云浮、茂名、湛江、清远、肇庆、阳江、韶关、梅州等9个地市共33个镇开展，为580所农村学校，培养乡村音美教师1436名，预期惠及乡村儿童约17万人。

“苔花开”第二届乡村儿童美育成果展自今年4月底发布作品征集通知以来，共收到1400件美术作品，62件音乐作品。参选作品无论从数量还是质量上，与首届成果展相比均有了大幅度的提升。

廖泽亨《我家的小黑猫》

指导老师：张小荣

黄乐川《我家渔船装新网了》

指导老师：陈小丹

林雨泽 《黎明时分的小鹿》

指导老师：廖思彤

开幕式现场

广东省长江公益基金会创始主席、理事长王泽瑶表示，本次成果展，收集作品数量众多，其中美术作品数量是首届的4倍。

长江商学院广东校友会会长、广东省长江公益基金会创始主席蔡晓东表示，广东省长江公益基金会充分发挥企业家集体公益的优势，运用企业家的商业思维，通过试点探索、创新公益模式、提升公益效率，希望能有效地推动农村儿童美育教育的长远发展。

著名艺术家许钦松通过视频对“苔花开”乡村儿童美育计划取得的成绩给予高度肯定，同时呼吁更多的社会力量加入到乡村美育的推动上，以形成潮流和风尚。

图片：活动方供图