“红色印迹 越秀经典——越秀红色史迹写生展”开展

为庆祝中国共产党成立100周年，越秀区于6月30日举办 “红色印迹 越秀经典——越秀红色史迹写生展”，展出来自全国18个省、市、自治区的近八十位画家的131幅越秀红色史迹写生作品。

南方网讯 为庆祝中国共产党成立100周年，越秀区于6月30日举办 “红色印迹 越秀经典——越秀红色史迹写生展”，展出来自全国18个省、市、自治区的近八十位画家的131幅越秀红色史迹写生作品。

30日下午，越秀区文化馆举办了展览直播论坛，论坛由高剑父纪念馆馆长李琰主持，邀请了著名画家欧广勇先生、广州美术学院朱永成教授、策展人漠阳先生、青年画家梁文浩先生参与论坛直播并进行现场讲解。论坛围绕创作主题进行展开，也讲述了作品题材中很多感人至深的故事。

本次展览分别于越秀区文化馆和高剑父纪念馆两个展区同时进行，本次展览还将进行线上云展，展期自6月30日至7月10日，此后，还将于河南、安徽等地开展巡展，大力推动红色文化交流。作品以越秀红色史迹和越秀经济地标为写生内容，展现了红色基因传承下的艺术风貌，画家们用手上的笔绘出了红色越秀的坚忍不拔，绘出了英雄城市的浩气同行。通过观红色画展的方式，让广大群众体验越秀区深厚的红色文化底蕴以及丰富的历史文化资源，进一步弘扬革命精神，传承红色基因。

“红色印迹 越秀经典——越秀红色史迹写生活动”由中共越秀区委宣传部指导，越秀区文化广电旅游体育局主办，越秀区文化馆、高剑父纪念馆承办。从年初开始筹划，3-5月组织画家写生创作，作品均围绕越秀红色史迹开展，通过中国画写生创作的形式，生动展现广州越秀地区红色史迹中的党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史。

越秀是广州的中心城区，也是广州市革命史迹最集中、红色基因最深厚的地区，留下了以“中共党史上的十个第一”为代表的众多红色史迹。主方办表示，通过本次展览活动作为宣传与推广，愿更多的朋友踏上越秀这片红色土壤，沿着越秀红色印迹，走一趟红色旅途，感受峥嵘岁月里的伟大精神。越秀区与观众重温激情燃烧的革命岁月，共享传承红色文化的盛宴。