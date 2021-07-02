泰国东方皇家理工大学中国中心与辛笛音乐教育音乐教育专业硕博学位项目签约

近日，泰国东方皇家理工大学中国中心与辛笛音乐教育，围绕“一带一路”倡议的音乐教育专业硕士博士学位项目在大湾区现代产业发展研究院(以下简称“研究院”)正式签约。

近日，泰国东方皇家理工大学中国中心与辛笛音乐教育，围绕“一带一路”倡议的音乐教育专业硕士博士学位项目在大湾区现代产业发展研究院(以下简称“研究院”)正式签约。随后，研究院执行院长，泰国皇家理工大学中国中心负责人曹长林、副院长钟旭东与著名音乐家、辛笛应用钢琴教学法创始人、星海音乐学院音乐教育学院院长辛笛教授团队，以及中国中心音乐教育专委会主任叶兰清一起交流研讨。

曹长林介绍研究院时表示，作为泰国皇家理工大学中国中心希望与中国现代音乐产业加深产学研项目的深入合作，共同推动“一带一路”中国音乐教育国际合作与交流，搭建起音乐教育人才交流培育之桥。

辛笛教授表示，现代教育的学习不仅要“多元融合开放”还要“构建灵活多样的育人模式”。作为博士生导师，一方面鼓励博士们研究如何让音乐教育大众化，另一方面也在研究的同时提升自我的研究能力。让音乐家们一起向世界发出“中国之声”。泰国东方皇家理工大学聘请音乐教育博士生导师彭珂教授、喻意教授、郭威教授、王昕教授和李迪教授联合打造音乐教育精品课程，为服务“一带一路”音乐教育新征程吹响号角。

“一带一路”倡议对高校的人才培养、科学研究提出了更高要求。此次研讨会旨在为“一带一路”沿线国家的高校之间提供动态交流平台，共创合作机会，建立校企交流合作、联合培养高素质人才的新模式，从而更好地将优秀人才和优质项目“走出去，引进来”。通过与“一带一路”沿线国家高校的国际教育合作与交流，不断提升我国音乐教育产业的专业化、国际化、时尚化、数字化。