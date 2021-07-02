广外组织师生收看庆祝中国共产党成立100周年大会

广外组织全体党员师生通过多种方式收听收看庆祝大会直播。

7月1日上午，庆祝中国共产党成立100周年大会在北京天安门广场举行。广外组织全体党员师生通过多种方式收听收看庆祝大会直播。学校党委书记隋广军、校长石佑启等校领导以及相关单位负责人在北校区行政楼国际会议厅集中收看庆祝大会直播。同时，学校在北校区六教报告厅，南校区八角楼、学生活动中心设置集体观看会场，并组织其他党员师生通过多种方式收听收看庆祝大会直播。

北校区行政楼国际会议厅收看现场

广东省首批“双带头人”教师党支部书记工作室、翻译学院蓝红军工作室负责人蓝红军感慨道，“身处两个百年的交汇期，见证中华民族伟大复兴的历史进程，我感到幸运和骄傲。作为党员，能投身于党的伟大事业，为中华民族伟大复兴贡献自己的力量，我感到非常自豪。”

英文学院辅导员马骁表示，作为高校教师，站稳人民立场就是要为祖国发展培育合格的建设者和接班人，我们要以生为本，引领青年把青春奋斗融入党的事业，让大学生青年成为复兴的先锋力量。公管学院辅导员白志华表示，“我们生在红旗下，长在春风里，作为学生工作队伍的一员，要始终不忘初心、牢记使命，将真心、爱心、信心带给我们的学生。”

学生参观百年党史专题图片展

优秀党员、多语种志愿服务队队长朱峰钰谈到，“作为一名青年党员，我将不断努力进取，为中华民族的伟大复兴贡献自己的力量”。商学院学生熊梓怡表示，“作为一名大学生党员，我们要牢记历史担当，不负时代，不负韶华，将自己的青春融入到祖国和人民的事业当中去”。法学院2019级学术型硕士学生党支部副书记林果丰谈到，“我们要保持时不我待、只争朝夕的精神，以社会主义伟大事业建设者接班人的姿态奋勇前进”。翻译学院研究生李立平表示，革命先烈们的崇高精神永载史册，永远铭记在我们心中。“我将时刻铭记自己作为一名共产党员的光荣身份，坚定信念跟党走，直面使命勇担当”。（通讯员 杨欣）