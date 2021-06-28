广外举办“与你同行”云毕业典礼，校长寄语不负伟大时代

6月27日晚，广东外语外贸大学2021届6567名毕业生通过网络参加了云毕业典礼。

6月27日晚，广东外语外贸大学2021届6567名毕业生通过网络参加了云毕业典礼。校长石佑启以《传承百年辉煌，不负伟大时代》为题，结合党史学习教育，援引广外建校至今的多位优秀党员教师、校友感人事迹，为毕业生上好最后一堂思政课。他寄语毕业生展现“心系家国、胸怀世界、追求卓越”的精神品质，创造无愧于时代、无愧于祖国、无愧于人民的绚丽人生。

石佑启讲话

石佑启在致辞中，勉励毕业生要从党的光辉历史中汲取奋进力量，把准前进航向，不惧风浪险阻，不负伟大时代。

一是不忘初心，志存高远，做爱国爱民的坚定者。石佑启结合原广州外国语学院副院长林如彤和教师高碧莲的奋斗事迹，来例证何为信仰坚定、矢志报国，何为初心如磐、无私奉献。他希望同学们把个人理想融入国家发展，以家国情怀托举时代使命，在自强不息中实现人生的价值、成就生命的意义。

二是勇于担当，实学实干，做知行合一的践行者。石佑启援引我校首届毕业生龚国祥以及2010届校友谭艳婷的事迹说明平凡的坚守也能创造非凡的业绩，鼓励毕业生在人生的道路上勇敢攀爬、闯关夺隘，做实干家，不当清谈客；破解“内卷焦虑”，拒绝“消极躺平”，脚踏实地，求真力行。

三是立足中国，胸怀世界，做开放创新的奋进者。石佑启指出，一直以来，无数的广外人以有德有才、有情有义的品质，用实际行动展现了广外人“行胜于言，担当奉献”的精神风貌。他希望毕业生能够秉承“明德尚行，学贯中西”的校训精神，继续为讲好中国故事、传播好中国声音贡献广外力量。

四是心存敬畏，修身正己，做锤炼品德的示范者。石佑启讲述了我国著名词典学家、“南粤楷模”、我校老校长黄建华与病魔抗争的故事。他希望同学们面对挑战、诱惑和选择时，审慎理性，敬畏法纪、敬畏道德、敬畏人生。并能保持定力、明德修身，在时代变局中登高望远、勇毅精进。

石佑启希望毕业生们以爱国爱民为博大情怀，以实学实干为前进动力，以开放创新为奋斗姿态，以锤炼品德为精神追求，展现广外人“心系家国、胸怀世界、追求卓越”的精神品质，创造无愧于时代、无愧于祖国、无愧于人民的绚丽人生。

“与你同行”云毕业典礼

毕业典礼中，各学院教师代表为毕业生们献上暖心祝福，希望他们传承广外文化、勇担时代使命，以奋斗精神铸就青春底色。美国洛杉矶、北京、上海、海南等地校友会心系母校，情系毕业生，纷纷通过云端为毕业生送上衷心祝福，并邀请毕业生与各地校友会加强联系，在新的征程上谱写壮丽的人生篇章。（通讯员 杨欣）