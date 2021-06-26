专家、学者齐聚暨大，共探港澳统战工作的未来展望

6月26日，由暨南大学铸牢中华民族共同体意识研究基地主办，暨南大学马克思主义学院承办，《暨南学报》编辑部协办的“中国共产党百年港澳统战工作：基本经验与未来展望”学术研讨会在暨南大学顺利召开。会议采取线上线下相结合的形式，邀请了来自内地及港澳地区的权威专家、学者三十余人进行研讨，吸引了国内各大高校的青年教师和学生参加。

暨南大学党委副书记兼铸牢中华民族共同体意识研究基地主任夏泉指出，暨南大学作为中央统战部直属高校，服务于国家大统战战略也是暨南大学的重要使命，铸牢港澳台同胞和海外侨胞的中华民族共同体意识是暨南大学义不容辞的责任。他表示，本次会议有利于进一步高扬爱国主义旗帜，落实爱国者治港治澳原则，进一步保持香港、澳门长期繁荣稳定，铸牢中华民族共同体意识，同心共圆中华民族伟大复兴的中国梦。

国家民委协调推进司副司长张俊豪表示，当前，我国正处在实现中华民族伟大复兴的关键时期，我们需要全国各族人民、海外中华儿女凝心聚力。他强调，新时代继续坚持和完善“一国两制”，巩固和发展港澳统一战线，需要坚持问题导向，不断加强基础理论研究，从而充分发挥基地的智库作用。

本次研讨会共组织了四场分组讨论。来自国内多所高校的教师和硕博研究生围绕“百年港澳统战史”“新时代统一战线理论与实践”“港澳国家认同”“铸牢港澳同胞和海外侨胞中华民族共同体意识的实践路径”等四个主题开展了热烈的交流研讨。

此次研讨会的召开，暨南大学在新的历史起点上强化了担当使命，是在新的历史条件下对港澳统战工作的一次经验总结与有益探索，回应了现实关切并为未来港澳统战工作提供了理论支撑。（通讯员 李伟苗）