广外国际学院国际预科 专注培养国际化精英人才

近几年，在教育资源国际化的大环境下，出国留学已经被越来越多的家长接受并认同。

近几年，在教育资源国际化的大环境下，出国留学已经被越来越多的家长接受并认同。专注于出国留学培训的广东外语外贸大学国际学院已与英国、美国、澳大利亚、新西兰、加拿大、韩国、日本、意大利、西班牙9个国家的50多所国外院校建立广泛合作联系，开展多种形式的本科、硕士桥梁出国留学培训项目，商科类、文化类、新闻传媒类、体育艺术类、信息技术类等200多个专业类别供学生选择。建院17年来累计培养了10201名海外留学生。

在当前中招录取政策和教育国际化背景下，为充分发挥广外国际学院的办学资源和办学优势，给初三毕业的学生更多一个可以求学成才的选择，广外国际学院设立了广外国际预科项目（International Foundation Program,International College of GDUFS）。广外国际预科旨在培养具有开阔的国际视野，懂得发挥自己的潜能和团队合作的能力、创新精神以及拥有中华民族特有的底蕴和气质的世界公民。广外国际预科全日制大学校园内办学，实行寄宿制和小班制教学管理，学生在学习国内高中课程的基础上，植入广外英语特色课程，培养学生在完成三年高中课程后达到广外国际学院国际本科入学的标准，可直升广外国际学院国际本科。

广外国际预科采取“3+2+2+1/2”的学习模式，即在国内就读国际预科3年、国际本科2年、再出国留学2年获得国外知名大学学士学位（国际本科文凭），再通过1年或2年硕士学位课程获得硕士研究生文凭。国际本科文凭和硕士研究生文凭由教育部留学服务中心官方学历学位认证，与国内大学/硕士学历学位同等效力，具有报考公务员、事业单位、国企等政企单位的学位资质。

广外国际预科在课程设计上除了国内高中课程（语文、数学、政治、历史、地理、体育、艺术）和广外英语特色课程之外，还开设了日语和西班牙语两个小语种作为第二课堂的学习，学生可以根据自己更有兴趣的小语种进行学习，拓展学生的语言能力。在寒暑假期间广外国际预科还设立假期文化体验训练营，让学生学习和体验西方文化礼仪课程。广外国际预科开设课程由广外国际学院金牌教师以及项目聘请的具有国际化教育理念和能力、掌握国际化教育手段、教育经历资深和教育教学经验丰富的教师任教。

广外国际预科，为广大初三毕业学生提供便利的升学和留学途径，学习交流国外优质文化，结合本国教育资源和传统文化，融会贯通，为国家和社会培养更多优秀的国际化人才，服务国家经济建设和社会发展。

现广外国际预科开始面向全国应往届初三毕业生正式招生，招生计划为60人，不限户籍，中考分数达到500分以上均可报名，通过面试、笔试（即综合水平测试），择优录取。（图文/李鑑军 林苏倩）